Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

7p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közérdekű Élelmiszerbiztonság

Sikere van az iskolai szupermenzának – csak abból esznek a gyerekek, amiből akarnak

Elek Lenke
Elek Lenke

Három éve egy dabasi iskolában – akkor még csak egyféle menüvel, tehát a mennyiségi választás lehetőségével – kísérletképpen vezették be a svédasztalos iskolai étkeztetést. Milyen tapasztalatok gyűltek össze azóta? Utánajártunk. 

Külföldi tanulmányutak és hónapokig tartó fejlesztések eredményeként a Hungast Csoport három éve vezette be Magyarországon a többféle fogásból álló szabadszedéses étkeztetést. Azzal a céllal, hogy a gyerekek maguk dönthessék el, mit szeretnének ebédelni, és hogy a korábbi rendszerben mindenki részére egyformán kitálalt, és gyakran kóstolás nélkül visszaküldött ételek, illetve az ezekből képződő élelmiszerhulladék mennyiségét csökkentsék.

Szupermenzának nevezték el ezt a módszert, amelynek az a lényege, hogy amit a gyerek kiszed, fogyassza el, ezzel pedig tevőleges résztvevője legyen a fenntartható étkeztetésnek – derült ki az mfor.hu korábbi cikkéből, amelyben Zoltai Anna, a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke mesélt az itthon még úttörőnek számító megoldásról. Azóta egyre több helyen terjedt el a módszer, igaz, többnyire nem svédasztalosnak hívják, hanem szabadszedésesnek.

Legutóbb a Várnegyed című lap adta hírül, hogy hat első kerületi oktatási intézményben vezették be ezt a fajta étkeztetést. Amint a Szilágyi Erzsébet gimnázium igazgatója, Péterffy Mátyás lapunknak megerősítette, az évkezdés óta eltelt pár napban pozitív visszajelzéseket kaptak.  

Kevesebb az élelmiszerhulladék

A Hungast először negyven oktatási intézményben vezette be a rendszert, melynek óriási volt a gyerekek és szülők körében. Mérhetően csökkent a keletkező élelmiszerhulladék, és éppen abból a korosztályból találtak vissza a diákok a menzára – felső tagozat, középiskola – ahonnan a hagyományos tálalás mellett az előző években fokozatosan kiléptek. „Ehhez nagyon átgondolt és tervezett előkészítés, a tárgyi és személyi feltételek megteremtése, a szülők, a dolgozók és a fogyasztók felkészítése szükséges. Mindenesetre biztató és lelkesítő, hogy a gyerekek és szülők, sőt a pedagógusok is megszerették. Persze, mint minden újításnál, fanyalgók és másként gondolkodók is vannak, de a többséget tekintve ez sikertörténet” – nyilatkozta tavaly Zoltai Anna.

Nem mindegy, mit esznek a gyerekek a menzán
Nem mindegy, mit esznek a gyerekek a menzán
Fotó: Hungast

A húsmentes napok nem haszontalanok

Az ízlésesen, színesen kirakott fogások illata, megjelenése ösztönzi a kóstolást, növeli a fogyasztási kedvet, szemben az előre kiporciózott adagokkal. Csökken a sorbanállás ideje, és több idő jut az étkezésre is. A legtöbb helyen vannak húsmentes napok is, bár ezt a szülők egy része spórolásnak gondolja. A húsmentes ételek alapanyagárai és elkészítésük viszont nem kerül kevesebb pénzbe és munkába – az egészség megőrzése és a fenntarthatóság viszont magasabb szintre léphet ezzel. 

A szabadszedéses étkeztetés jelenlegi helyzetéről Enyedi Csaba, a Hungast kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta: több tucat kisebb és nagyobb lélekszámú településen vannak jelen a szabadszedéses tálalással. A naptári év végére ez a szám kétszáz közelébe kúszhat.

A kínálatról elmesélte, hogy a gyerekek egyféle leves vagy 100 százalékos gyümölcslé, valamint két, olykor háromféle főétel közül választhatnak. Egyes esetekben friss zöldségekből, valamint gyümölcsökből álló hideg ízelítő is a kínálat része. Étlapjaikat séfek irányítása mellett, dietetikusok közreműködésével készítik, szem előtt tartva a korosztály élettani igényeinek megfelelő energia és tápanyagszükségletét, nem utolsó sorban pedig a szezonalitást.

Ez a megoldás elmodása szerint illeszkedik az iskolákban is tapasztalt felgyorsult világhoz, ami az ebédidő lerövidülésével is jár. Az is cél, hogy a fiatal generáció tisztában legyen a változatos étrend jótékony egészségügyi hatásával. A szabadszedéses menza nem csak környezetkímélő, de segít a gyerekek döntési képességének fejlesztésében is. Lehetővé teszi, hogy megismerjenek olyan ízeket és ételeket, amelyeket eddig nem kóstoltak – tette hozzá Enyedi Csaba. A megoldás további előnye szerinte az is, hogy azokat az ételeket, amiket eddig a gyerekek gyakran érintetlenül visszaküldtek, most megkóstolják.

Már fogy a hal, a gomba, a máj is

Beszédes adat, hogy bár évtizedek óta a legkevésbé kedvelt ételalapanyagok közé tartozott a gyermek- és diákétkeztetésben a hal, a gomba és a máj, azokban az intézményekben, ahol a szabadszedéses tálalásra tértünk át, gyorsan megkedvelték például a harcsapaprikást, a gombapörköltet és a resztelt májat – számolt be tapasztalataikról a Hungast kommunikációs igazgatója, aki szerint feladatuk, hogy egészséges alternatívát mutatassanak a változatos, mindennapos táplálkozásra.

A kérdésre, hogy mennyivel kerül többe a szabadszedéses menza, Enyedi Csaba elmondta: költségesebb, hiszen tálalásnál például szükség van speciális, az ételt melegen, valamint hidegen tartó eszközökre. A gyermekek méretére szabott, ergonómiailag kedvező kialakítású pultok beszerzését is meg kellett oldani. A szélesebb ételválaszték és a nagyobb fogyasztás okán lényegesen több nyersanyag szükségeltetik, a pozitív visszajelzések alapján mégis úgy látják, hogy a közétkeztetésben ez lehet a jövő.

Lehet valami egészséges és finom. Egyszerre
Lehet valami egészséges és finom. Egyszerre
Fotó: Hungast

Magyarországon a közétkeztetés megszervezése az intézményi fenntartók feladata. Amennyiben a fenntartók szolgáltató céget szerződtetnek, jellemzően közbeszerzési eljárás keretein belül választják ki a megbízandó vállalkozást. Szolgáltatásuk összege a megrendelők felé nem azonos azzal, amelyet a fogyasztók térítési díj formájában fizetnek. Ezek mértékének meghatározása a fenntartó kizárólagos kompetenciája – emelte ki Enyedi Csaba.

Mennyivel kerül többe ez az étkeztetési forma?

Lapunk erre a Hungasttól nem kapott felvilágosítást, az árkalkuláció ugyanis az iskola fenntartójától függ, ami Budapest esetében lehet valamelyik kerület vagy éppen alapítvány, illetve egyházi tanintézmény esetén az egyház.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) összegyűjtötte azokat a legfontosabb szempontokat, amelyek betartása nélkülözhetetlen a szabadszedéses menza biztonságos kialakításához és működtetéséhez. Ahogy közleménnükben olvasható, az effajta menza esetében fontos a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az étterem méretének és a szükséges dolgozói létszám felmérése, valamint az intézmény vezetésével történő egyeztetés.

A gördülékeny alkalmazást segíti az étkezésre szánt időkeret és a csoportbeosztás tudatos megtervezése, továbbá a szabályok házirendbe foglalása. A rendszer sikerének alapja minden érintett – a konyhai dolgozók, pedagógusok, szülők és gyermekek – folyamatos tájékoztatása és oktatása.

Külön figyelmet igényel a tányérok, evőeszközök, poharak szennyeződéstől védett elhelyezése. Az ételeket javasolt plexi lemezzel védeni a cseppfertőzés és a fizikai szennyeződés elkerülése érdekében. Hatékony megoldás lehet az eszközök és ételek
megfelelő sorrendben való kihelyezése: a tálca, a nyéllel felfelé elérhető evőeszközök, a szalvéta, a lefelé fordított pohár, valamint tányér. Így a gyerekek egy irányba haladnak és elkerülhető a torlódás. A szedőeszközöket szükség szerint, de legalább fél óránként ajánlott cserélni. Élelmiszerbiztonsági szempontból szintén alapvető elvárás, hogy az étkezést követően a szennyezett eszközök és edények ne keresztezzék a kihelyezett ételek és a még sorban állók útját.

Kötelező feltüntetni az összetevőket

Fontos a pontos tájékoztatás az alapanyagokról: az étel neve mellett kötelező feltüntetni az allergén összetevőket, a színezékeket és az édesítőszereket is (például, ha a csalamádé édesítőszerrel készül). A biztonságos működéshez elengedhetetlen a konyhai személyzet, valamint a pedagógusok általi folyamatos felügyelet és a higiéniai előírások maradéktalan betartása.

Korosztálytól függetlenül előfordulhat így is, hogy a svédasztalos rendszerben étkezők több ételt szednek, mint amennyit végül elfogyasztanak. Az effajta menza egyben tanulási folyamat is, ami tájékoztató anyagokkal, mini kampányokkal és kreatív megoldásokkal hatékonyan támogatható – emeli ki a Nébih közleménye.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem fizet a munkaadó? Segít a minisztérium!

Nem fizet a munkaadó? Segít a minisztérium!

Új programot indítanak az elmaradt bérek kifizetésére, egyelőre kísérleti jelleggel.

Mire készülnek? Orbán Viktor milliárdokat adott a TEK-nek az éjjel

Mire készülnek? Orbán Viktor milliárdokat adott a TEK-nek az éjjel

Közel 25 milliárd forint mozdult meg.

Mikor érdemes tankolni? Így alakul a héten az üzemanyag ára

Mikor érdemes tankolni? Így alakul a héten az üzemanyag ára

Nem változik kedden sem a benzin, sem a gázolaj ára. 

Gondok lehetnek Magyar Péter vagyonadós terveivel

Gondok lehetnek Magyar Péter vagyonadós terveivel

Nehéz behajtani, emiatt nagyon sok országban kivezették a vagyonadót, amivel most a Tisza Párt kampányol – írja elemzésében a G7.

Fontos információt közölt az adóhatóság

Fontos információt közölt az adóhatóság

Szinte minden adóügy intézhető online, és valamennyi személyes információ lekérdezhető az adószámlától a foglalkoztatási adatokon keresztül a bevallásokig, digitálisan a NAV Ügyfélportálról (ÜPO) – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Nagy Márton nyugdíjasoknak szóló akciókra számít a boltokban

Nagy Márton nyugdíjasoknak szóló akciókra számít a boltokban

A Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton arról is beszélt, hogy az üzemanyagok jövedékiadó-emelését fél évvel elhalasztaná a kormány. A boltokat nyugdíjas akciókra biztatja a miniszter.

Népszerű az energetikai felújítási program

Népszerű az energetikai felújítási program

A vidéki kistelepülések összesen 18 milliárd forintra pályázhatnak a meglévő lámpatestek energiatakarékosra cseréléséhez, autonóm szabályozhatóságuk kiépítéséhez. Mostanáig több mint 300 önkormányzat jelentkezett, és még egyszer ennyien kezdték meg a kitöltést – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán pénteken az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Fontos információ érkezett a földhivatalokról: az Otthon Startot is érinti

Fontos információ érkezett a földhivatalokról: az Otthon Startot is érinti

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz.

Két településen is baj van az ivóvízzel

Két településen is baj van az ivóvízzel

Vilonyán és Papkeszin a vezetékes ivóvizet kizárólag forralás után szabad fogyasztani – ezt a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal a Vilonya településen tapasztalható enterális (gyomor-, bélrendszeri) megbetegedések halmozódása miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében – megelőző intézkedésként – rendelte el.

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya matricák vételekor

Nem kell többé a kényelemért fizetni az autópálya-matricák vételekor

Megszűnt a kényelmi díj és átalakul a jutalékrendszer az autópálya-matricák értékesítésében.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168