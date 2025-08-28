2p
Közérdekű MÁV-Start Zrt.

Ismét káosz van a MÁV-nál

mfor.hu

Felsővezeték-szakadás volt a Déli pályaudvaron, több vonalon csak kora este állhat helyre a menetrend.

Felsővezeték-szakadás miatt csütörtök délután egy időre szünetelt a teljes vasútforgalom a Déli pályaudvaron, aminek következében jelentős fennakadásokra, késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra figyelmeztetett a MÁV a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon. 

A bajt tetézi, hogy a Keleti pályaudvar augusztus 25. és szeptember 20. között zárvan van, nem fogad és nem indít vonatokat. Ebből következik, hogy szinte az egész forgalom Kelenföldre terelődött. A pályaudvar viszont már nem bírja a rohamot, nagy a tömeg. 

Most a Déli pályaudvarnál történt baj
Fotó: MTI

„A hiba teljes elhárításáig, várhatóan késő délutánig az állomásról induló és oda ékező járatok közlekedésében továbbra is jelentős változásokra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani. A győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon és csatlakozó vonalain utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak” – írták később frissítésként, majd egy órával a fennakadás bejelentése után jelezték, hogy a 9. vágány kivételével mindegyik vágányra visszatérhet a vonatforgalom.

Kora este helyreállhat a menetrend – tekint pozitívan az események elé a vasút.

