Ismét káosz van a MÁV-nál

Felsővezeték-szakadás miatt csütörtök délután egy időre szünetelt a teljes vasútforgalom a Déli pályaudvaron, aminek következében jelentős fennakadásokra, késésekre és rövidebb útvonalon közlekedő, illetve kimaradó járatokra figyelmeztetett a MÁV a győri, a székesfehérvári és pusztaszabolcsi vonalakon.

A bajt tetézi, hogy a Keleti pályaudvar augusztus 25. és szeptember 20. között zárvan van, nem fogad és nem indít vonatokat. Ebből következik, hogy szinte az egész forgalom Kelenföldre terelődött. A pályaudvar viszont már nem bírja a rohamot, nagy a tömeg.

Most a Déli pályaudvarnál történt baj

Fotó: MTI

„A hiba teljes elhárításáig, várhatóan késő délutánig az állomásról induló és oda ékező járatok közlekedésében továbbra is jelentős változásokra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra kell számítani. A győri, a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalon és csatlakozó vonalain utazók hosszabb eljutási idővel kell számoljanak” – írták később frissítésként, majd egy órával a fennakadás bejelentése után jelezték, hogy a 9. vágány kivételével mindegyik vágányra visszatérhet a vonatforgalom.

Kora este helyreállhat a menetrend – tekint pozitívan az események elé a vasút.