Ismét találkoztak a tenisz szerelmesei

Az amatőr teniszezőké egy ettől nagyon eltérő világ. A kedvtelésből játszókat nem csak a mérkőzések megnyerése vezérli. Legtöbbjük számára legalább ilyen fontos, hogy a tökéletlen tenisztudásuk ellenére örülhessenek egy-egy élvezetes labdamenetnek. A meccsek után pedig ki nem hagynák a teniszpartnereik társaságában folytatott hangulatos csevegéseket. Mindez lassan szenvedéllyé válik, vagyis életre szóló kötelékké.

Vasárnap a tenisz szerelmeseinek Csók Tenisz! csapatversenyén találkozott többek között ügyvéd, orvos, újságíró, válogatott labdarúgó, jégkorongozó, szörfversenyző, senior magyar bajnok fallabdázó, cégvezető politikus, zenész és tanár. Folytatva a hagyományt, ebben az évben is találkoztak és játszottak egymás ellen a Művészek-élsportolók, a Közéleti személyek, a Parlament Sportegyesület és az Üzletemberek csapatainak párosai.

A Közéleti személyek csapata

Az élsportolókat és a művészvilágot többek között Bodor Zsigmond magyar bajnok jégkorongozó, Nagy Antal 32-szeres válogatott labdarúgó, Nagyiványi György senior magyar bajnok fallabdázó, Rátonyi Róbert ARTISJUS díjas jazz zongoraművész és zeneszerző, valamint St. Martin zeneszerző, szaxofon- és pánsíp művész képviselték. A közéleti személyek csapatában játszott dr. Stumpf István volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, dr. Jeney Judit fogorvos, dr. László Csaba körzeti orvos és Varga Zsolt újságíró is.

A Művészek-élsportolók csapata

A Parlament SE játékosai volt többek között Csampa Zsolt a BM helyettes államtitkára, a Parlament SE elnöke, Hodruszky Csaba a XVIII. kerületi Kormányhivatal vezetője, dr. Mádi László egyetemi tanár, volt országgyűlési képviselő, dr. Molnár Attila Komárom polgármestere, volt országgyűlési képviselő, dr. Sonkodi Balázs a Testnevelési Egyetem Egészségtudományi Sportorvosi Tanszékének kutatóprofesszora, volt államtitkár és Varga József volt országgyűlési képviselő. Az Üzletemberek csapatát az eseményt támogató cégek képviselői alkották.

A Parlament SE csapata

A tenisztornát dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Parlament SE alelnöke, valamint Egressy Lajos és Forgács István a verseny szervezői nyitották meg. Az esemény fővédnöke Kövér László az Országgyűlés elnöke volt.

A versenyt a Parlament SE csapata nyerte a Művészek-élsportolók csapata előtt. Az Üzletemberek és a Közéleti személyek csapatai osztoztak a harmadik és a negyedik helyezésen.

Az Üzletemberek csapata

A díjakat dr. Bohács Zsolt volt országgyűlési képviselő, Deme Krisztián az MVM Zrt. ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettese, Korsós Péter a Porsche Hungária Kft. Audi márka kiemelt ügyfeleinek értékesítője, Prosits Attila a Gránit Invest Ingatlanhasznosító Kft., ügyvezető igazgatója és Dragon Károly a Szamos Marcipán Kft. beszerzési vezetője és üzemvezetője adták át.

Az esemény főtámogatója az MVM Zrt. és az E.ON Hungária Zrt. volt.

Támogatók: Gránit Invest Vagyonkezelő Kft., EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft., Porsche Hungária Kft., Lindt & Sprüngli Magyarországi Fióktelepe, Szamos Marcipán Kft., Izsáki Házitészta Kft.

Az esemény médiatámogatói az Mor.hu, a Piac és Profit és a Privatbankár voltak.