3p
Közérdekű

Ismét találkoztak a tenisz szerelmesei

mfor.hu

A hivatásos  teniszezők életét a versengés, az eredmények hajszolása jellemzi. A profi teniszezők valóságáról tett őszinte vallomást legutóbb a Dubajban játszó Daniil Medvedev, csatlakozva többek között Iga Swiatek, Carlos Alkaraz és Novak Djokovic korábbi véleményéhez. Mindannyian arra panaszkodtak, hogy az ATP pontok gyűjtési kényszere miatt évente negyven héten kell játszaniuk, utazva versenyről versenyre, ami a játékosok túlterheléséhez, gyakori sérülésekhez vezet. 

Az amatőr teniszezőké egy ettől nagyon eltérő világ. A kedvtelésből játszókat nem csak a mérkőzések  megnyerése vezérli. Legtöbbjük számára legalább ilyen fontos, hogy a tökéletlen tenisztudásuk ellenére örülhessenek egy-egy élvezetes labdamenetnek. A meccsek után pedig ki nem hagynák  a teniszpartnereik társaságában folytatott hangulatos csevegéseket. Mindez lassan szenvedéllyé válik, vagyis életre szóló kötelékké.

Vasárnap a tenisz szerelmeseinek Csók Tenisz! csapatversenyén találkozott többek között ügyvéd, orvos, újságíró, válogatott labdarúgó, jégkorongozó, szörfversenyző, senior magyar bajnok fallabdázó, cégvezető politikus, zenész és tanár. Folytatva a hagyományt, ebben az évben is találkoztak és játszottak egymás ellen a Művészek-élsportolók, a Közéleti személyek, a Parlament Sportegyesület és az Üzletemberek csapatainak párosai.

A Közéleti személyek csapata
A Közéleti személyek csapata

Az élsportolókat és a művészvilágot többek között Bodor Zsigmond magyar bajnok jégkorongozó, Nagy Antal 32-szeres válogatott labdarúgó, Nagyiványi György senior magyar bajnok fallabdázó, Rátonyi Róbert ARTISJUS díjas jazz zongoraművész és zeneszerző, valamint St. Martin zeneszerző, szaxofon- és pánsíp művész képviselték.  A közéleti személyek csapatában játszott dr. Stumpf István volt alkotmánybíró, egyetemi tanár, dr. Jeney Judit fogorvos, dr. László Csaba körzeti orvos és Varga Zsolt újságíró is.

A Művészek-élsportolók csapata
A Művészek-élsportolók csapata

A Parlament SE játékosai volt többek között Csampa Zsolt a BM helyettes államtitkára, a Parlament SE elnöke, Hodruszky Csaba a XVIII. kerületi Kormányhivatal vezetője, dr. Mádi László egyetemi tanár, volt országgyűlési képviselő, dr. Molnár Attila Komárom polgármestere, volt országgyűlési képviselő, dr. Sonkodi Balázs a Testnevelési Egyetem Egészségtudományi  Sportorvosi Tanszékének kutatóprofesszora, volt államtitkár és Varga József volt országgyűlési képviselő. Az Üzletemberek csapatát az eseményt támogató cégek képviselői alkották.

A Parlament SE csapata
A Parlament SE csapata

A tenisztornát dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Parlament SE alelnöke, valamint Egressy Lajos és Forgács István a verseny szervezői nyitották meg. Az esemény fővédnöke Kövér László az Országgyűlés elnöke volt.

A versenyt a Parlament SE csapata nyerte a Művészek-élsportolók csapata előtt. Az Üzletemberek és a Közéleti személyek csapatai osztoztak a harmadik és a negyedik helyezésen.

Az Üzletemberek csapata
Az Üzletemberek csapata

A díjakat dr. Bohács Zsolt volt országgyűlési képviselő, Deme Krisztián az MVM Zrt. ügyfélkapcsolati vezérigazgató-helyettese, Korsós Péter a Porsche Hungária Kft. Audi márka kiemelt ügyfeleinek értékesítője, Prosits Attila a Gránit Invest Ingatlanhasznosító Kft., ügyvezető igazgatója és Dragon Károly a Szamos Marcipán Kft. beszerzési vezetője és üzemvezetője adták át.

Az esemény főtámogatója az MVM Zrt. és az E.ON Hungária Zrt. volt.

Támogatók: Gránit Invest Vagyonkezelő Kft., EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Kft., Porsche Hungária Kft., Lindt & Sprüngli Magyarországi Fióktelepe, Szamos Marcipán Kft., Izsáki Házitészta Kft.

Az esemény médiatámogatói az Mor.hu, a Piac és Profit és a Privatbankár voltak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Irán miatt már ezernél is több magyarnak kellene segítség

Jócskán megugrott a nap elejéhez képest a konzuli védelemért folyamodók száma.

Iráni konfliktus: már 12 járatot töröltek Budapesten

Iráni konfliktus: már 12 járatot töröltek Budapesten

Légtérzár van Izraelben és Iránban, de a környékre sem repülnek utasszállítók. 

Elrontották a tendert: nem lesznek új HÉV-szerelvények ebben az évtizedben

Elrontották a tendert: nem lesznek új HÉV-szerelvények ebben az évtizedben

Vitézy Dávid azt is elmondta, mi volt a probléma.

Elesett Győr felé az M1-es, 3 kilométeres torlódás alakult ki

Elesett Győr felé az M1-es, 3 kilométeres torlódás alakult ki

Baleset miatt lezárták az M1-est Bicskénél Győr felé.  

Petőfi híd

Végre felújíthatják a Petőfi hidat

Indulhat a Petőfi híd felújításának tervezése, miután a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén jóváhagyta a tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítását – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

Brutális áremelkedés várható a hétvégén a benzinkutakon

Brutális áremelkedés várható a hétvégén a benzinkutakon

Ma csökkentek az árak, de holnaptól jön a drágulás. 

Jó hírt kaptak a távfűtéses lakásokban élők az Energiaügyi Minisztériumtól

Jó hírt kaptak a távfűtéses lakásokban élők az Energiaügyi Minisztériumtól

Mától újból elérhető a lakossági távhőpályázat.

Hatalmas változás jön a budapesti közlekedésben április közepétől

Hatalmas változás jön a budapesti közlekedésben április közepétől

BKK: támogatta a Fővárosi Közgyűlés a teljeskörű digitális jegyrendszer kialakítását.  

Kiderült, hogyan és mikor jelenik meg a számlákon a rezsistopkedvezmény

Kiderült, hogyan és mikor jelenik meg a számlákon a rezsistopkedvezmény

Az MVM szerint sokan érdeklődtetek a földgázszámlákkal kapcsolatban, ezért a cég részletesen bemutatta, ki mikor számíthat majd a számlájára és azok mikortól tartalmazzák a rezsistop kedvezményt.

Megjöttek a friss számok: kevesebb mint 50 nap van hátra, így áll most a két nagypárt

Megjöttek a friss számok: kevesebb mint 50 nap van hátra, így áll most a két nagypárt

A Medián a biztos választók körében jelentős Tisza előnyt mért. A Nézőpont szerint a Fidesz van nyeregben.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168