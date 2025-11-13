Itt a 14 termék listája, amivel februág végéig bővül az árrésstop-lista

A kormány szerint az árréscsökkentés a bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek – emelték ki a közleményükben.
A családok és a nyugdíjasok védelme elsődleges szempont, ezért a kormány az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet és a drogériai termékek árának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 93/2025. (V. 8.) kormányrendelet módosításáról döntött.
A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentést, valamint az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-től kiterjeszti a következő 14 élelmiszer termékkörre:
- marha-fehérpecsenye és marhafelsál
- sertés májas és sertésmájkrém
- félkemény sajt
- sajtkrém
- kenhető sajt
- alma
- körte
- szilva
- szőlő
- fejes káposzta
- paradicsom
- vöröshagyma
- zöldpaprika
- bébiétel
A módosításokról szóló kormányrendeletet csütörtök este kihirdetik a Magyar Közlönyben.
Azt írják, a kormány itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is – hangsúlyozta az NGM.