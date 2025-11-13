2p
Közérdekű árrésstop

Itt a 14 termék listája, amivel februág végéig bővül az árrésstop-lista

mfor.hu

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja és december 1-től további 14 termékre kiterjeszti az árréscsökkentést. A módosításokról szóló kormányrendeletet csütörtök este hirdetik ki a Magyar Közlönyben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

A kormány szerint az árréscsökkentés a bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek – emelték ki a közleményükben.

A családok és a nyugdíjasok védelme elsődleges szempont, ezért a kormány az élelmiszerárak csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 42/2025. (III. 11.) kormányrendelet és a drogériai termékek árának csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 93/2025. (V. 8.) kormányrendelet módosításáról döntött.

A kormány 2026. február 28-ig meghosszabbítja az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentést, valamint az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-től kiterjeszti a következő 14 élelmiszer termékkörre:

  1. marha-fehérpecsenye és marhafelsál
  2. sertés májas és sertésmájkrém
  3. félkemény sajt
  4. sajtkrém
  5. kenhető sajt
  6. alma
  7. körte
  8. szilva
  9. szőlő
  10. fejes káposzta
  11. paradicsom
  12. vöröshagyma
  13. zöldpaprika
  14. bébiétel

A módosításokról szóló kormányrendeletet csütörtök este kihirdetik a Magyar Közlönyben. 

Azt írják, a kormány itt nem áll meg, minden ágazatban fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is – hangsúlyozta az NGM.

 

