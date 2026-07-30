Itt a bejelentés: elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése – a hírt a honlapján tette közzé a Paksi Atomerőmű Zrt.

Magyar Péter miniszterelnök délelőtt egy budapesti sajtótájékoztatón már arról beszélt, hogy csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet.

A kormányfő a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.

(MTI)