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Közérdekű Atomenergia Paks Magyar Péter

Itt a friss helyzetjelentés Paksról: Magyar Péter a Duna-partról jelentkezett be

mfor.hu

Nem kellett leállítani az utolsó turbinát, csütörtökre várják az esőt a Duna vízgyűjtő területén. 

Magyar Péter miniszterelnök Paskon, a Duna partján tartott sajtótájékoztatót a Paksi Atomerőmű helyzetéről. Hajnalhoz képest 3 centimétert emelkedett a Duna vízszintje, a nyolc turbinából így az utolsó még üzemeltethető. A Pajtás szivattyúk közül is csak az egyik működik már. 

A turbina működése egyrészt a víz szintjétől és minőségétől függ, másrészt az ott dolgozók munkájától – mondta a miniszterelnök. Ha romlik a víz minősége, a szűrők nehezebben bírják a működést.

A turbinákat próbálják 260 Celsius fokos hőmérsékleten tartani, hogy gyorsan be tudják majd indítani a blokkokat, ha emelkedik a Duna vízszintje. Erre a következő hetekben akkor kerülhet sor, ha a folyó vízgyűjtő területén csapadékosabbra fordul az időjárás. 

Jelenleg -137 cm körül jár a Duna vízszintje Paksnál, a szakértők arra számítanak, hogy csütörtökön nagyobb esőzés várható a vízgyűjtő területeken, de ez még nem biztos. 

A helyzet biztonságos, a nukleáris biztonság nincs veszélyben – hansúlyozta Magyar Péter. Akkor sem lesz ilyen veszély, ha az utolsó turbinát is le kell állítani. 

A miniszerelnök megköszönte a lakosságnak és a vállalatoknak, hogy együttműködtek az energiatakarékosságban. A vállalatok vállalásait ellenőrizni fogják.

Most még nagyon forró napok jönnek, de már dereng a fény az alagút végén, át lehet vészelni a kritikus napokat – hangsúlyozta a miniszterelnök. 

Azt is elmondta, ha túllesz az ország ezen a krízisen, le kell vonni a tanulságokat, meg kell vizsgálni, milyen beruházások maradtak el.

 

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