Itt a lista: megjelent, melyik kistelepülésre melyik bank telepít majd ATM-et

Kapcsolódó cikk Brüsszel miatt kell ATM minden faluba, de most már le lehet szerelni, ha nincs forgalom Le lehet szerelni az ATM-et, ha nem használják

Az MNB rendelete tételesen meghatározza, melyik banknak hol kell bankautomatát telepítenie . A frissen megjelent szabályozás célja, hogy minden hazai településen biztosított legyen a készpénzhez való hozzáférés, amely az Alaptörvénybe foglalt joggá vált, számolt be a Bankmonitor .

