Itt a NAV figyelmeztetése, sokakat érint!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, amit érdemes átnézni, mert lehet vele teendő: akinek például visszaigényelhető adója van, május 20-ig meg kell adnia a kiutalási adatokat, továbbá akinek a bevallási adataiban valamilyen pontatlanság vagy hiba van, azt javítani szükséges – hívta fel a figyelmet a hivatal hétfőn.

A közlemény szerint mindenkinek érdemes megnézni a NAV által kiajánlott tervezetét, ha befizetendő adó van, azt a bevallási határidőig, május 20-ig rendezni kell. Amennyiben az egy összegben történő megfizetés gondot okoz, van lehetőség a bevallásban 12 hónapos pótlékmentes részletfizetést választani.

Felhívták a figyelmet arra, hogy aki ezt május 20-ig nem teszi meg, utána már nemcsak az adó, hanem a késedelmi pótlék megfizetésével is számolnia kell, ráadásul az 1+1 százalékos nyilatkozata sem lesz érvényes.

A visszaigénylést is érdemes mihamarabb kérni: egyrészt azért, mert a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utal a NAV, másrészt pedig aki május 20-ig nem egészíti ki a tervezetét azzal, hogy postai úton vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget, annak május 21-től külön kiutalási kérelmet kell benyújtania. Kitértek arra is, hogy mintegy 160 ezer olyan adózó is van, akinek a NAV figyelmeztető értesítést küldött, mert a tervezete összeállításakor valamilyen hibát észlelt, például a kedvezményeknél nem szerepelt minden hónapra adat, vagy az első házasok kedvezményét több mint 24 hónapon keresztül vette igénybe, esetleg a családi kedvezmény összege haladta meg a maximális keretösszeget.

A NAV az ingatlan értékesítésekre is rálát, 30 ezer tervezetet például – ha ebből jövedelem keletkezett – ezekkel az adatokkal szükséges kiegészíteni. Az ingatlanokkal kapcsolatos bevallási teendőket megkönnyíti az újonnan bevezetett „kérdés-felelet”, melyet az eSZJA-ban a kitöltéskor kérdőjel ikonra kattintva lehet megjeleníteni, csak néhány kérdésre kell válaszolni, és a NAV legújabb fejlesztése automatikusan kitölti a szükséges részeket a bevallásban.