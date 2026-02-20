4p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Közérdekű Olaj Orosz-ukrán konfliktus

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

mfor.hu

Az Európai Bizottság az ellátásbiztonság megőrzését és a feszültség csillapítását tekinti elsődleges célnak a Barátság kőolajvezeték leállása és a Magyarország, illetve Szlovákia által Ukrajna felé felfüggesztett dízelszállítások nyomán kialakult helyzetben.

Az Európai Unió reakcióját a február 19-i kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is hiányolta, egy újságírói kérdésre válaszolva. Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő egy nappal későbbi, február 20-i nyilatkozatát a Portfolio szúrta ki.

Az Európai Bizottság azt is megüzente, hogy Brüsszel minden érintett féllel egyeztet, és azt várja, hogy az energia ne váljon politikai nyomásgyakorlás eszközévé a háborús környezetben.

Csütörtökön a brüsszeli testület rendkívüli ülésre hívta össze az olajkoordinációs csoportot a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzet miatt, miután Magyarország és Szlovákia a vita eszkalálódása nyomán leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat.

Az uniós végrehajtó testület pénteki sajtótájékoztatóján Anna-Kaisa Itkonen energiaügyi szóvivő részletesen ismertette a brüsszeli álláspontot, hangsúlyozva, hogy

a Bizottság elsődleges célja az ellátásbiztonság fenntartása és a helyzet deeszkalációja.

Elmondta, hogy Brüsszel szorosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, és folyamatos kapcsolatban áll az érintett tagállamokkal. Kiemelte, hogy az olajkoordinációs csoport összehívása a megszokott uniós válságkezelési mechanizmus része, amelynek célja az információmegosztás és a tagállamok közötti koordináció biztosítása. Hozzátette, hogy

jelenleg az a legfontosabb, hogy minden fél tartózkodjon az olyan lépésektől, amelyek tovább növelhetik a feszültséget vagy veszélyeztethetik a régió energiaellátását.

A magyar kormány ugyanis további válaszlépéseket helyezett kilátásba, amiről bővebben itt olvashatnak:

A szóvivő rámutatott, hogy az uniós jog egyértelműen rögzíti a belső energiapiac működésének alapelveit, beleértve a szolidaritást és az ellátásbiztonság garantálását. Úgy fogalmazott, hogy

az energia nem válhat politikai nyomásgyakorlás eszközévé, különösen nem olyan helyzetben, amikor egy háború sújtotta ország alapvető infrastruktúrája amúgy is sérülékeny.

Az Európai Bizottság ezért minden rendelkezésére álló eszközt mérlegel annak érdekében, hogy a szállítások fennmaradjanak, és a vitás kérdések tárgyalásos úton rendeződjenek.

Itkonen hangsúlyozta, hogy a Barátság-vezeték leállása a dróntámadás mellett műszaki és biztonsági okokra vezethető vissza, és az ügyben a Bizottság folyamatosan egyeztet az érintett felekkel a helyreállításról. Gulyás Gergely a február 19-i kormányinfón is azt mondta, hogy az ukránok politikai okokból nem indítják újra a szállításokat, hiszen annak műszaki akadálya már nincs.

Az uniós szóvivő arra is kitért, hogy az eset rávilágít az uniós energia-diverzifikációs törekvések jelentőségére. Mint mondta, az elmúlt években az EU jelentős előrelépést tett az orosz fosszilis energiahordozóktól való függés csökkentésében, de egyes tagállamok esetében továbbra is fennállnak strukturális kitettségek.

Éppen ezért kulcsfontosságú az infrastruktúra-fejlesztések felgyorsítása és az összekapcsoltság erősítése a régióban – tette hozzá, hangsúlyozva a diverzifikáció, vagyis az orosztól eltérő ellátási csatornák kiépítésének fontosságát.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország és Szlovákia elrendelte az Ukrajnába irányuló dízelszállítások leállítását Itkonen megerősítette, hogy a Bizottság tisztában van a döntés következményeivel, és elemzi annak hatásait az ukrán piacra. Hangsúlyozta, hogy az EU korábban is több alkalommal bizonyította: képes gyors és koordinált válaszokat adni energiaválság-helyzetekben, és most is ezen dolgozik.

Ugyanakkor nem kívánt spekulálni arról, hogy a Bizottság indít-e formális eljárást valamely tagállammal szemben, mondván, jelenleg a párbeszéd és a megoldáskeresés az elsődleges.

A sajtótájékoztatón többször is visszatért arra, hogy az energiaellátás biztonsága nemcsak gazdasági, hanem humanitárius kérdés is, különösen a téli időszakban. A Bizottság ezért „azt várja az érintett felektől, hogy felelős módon járjanak el, és tartsák szem előtt a szélesebb európai érdekeket”.

A jelenlegi magyar és szlovák ellátási helyzetet kezelhetőnek nevezte, ugyanakkor elismerte, hogy a geopolitikai környezet és az infrastruktúra sérülékenysége miatt fokozott figyelemre van szükség.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

A Tisza Párt elnöke erről a közösségi oldalán adott hírt.

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke, valamint François Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója is jelen voltak azon az ünnepélyes alapkőletételen, amellyel elkezdődött a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, harmadik termináljának építése – közölte a Budapest Airport.

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Megerősítette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy a következő hónapokban értékesítenék a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket. Állításuk szerint az ebből szerzett pénzt a budapesti pályaudvarok felújítására szeretnék költeni.

Figyelem: toxin van ebben a tápszerben, nem szabad odaadni a babáknak

Figyelem: toxint találtak egy tápszer összetevőjében

Anyatej-kiegészítőt hívott vissza a Danone. Elővigyázatossági intézkedést hoztak.

A magyar euróról és a rendeleti kormányzásról kérdeztük Gulyás Gergelyt

A magyar euróról és a Dunaferr megmentéséről is kérdeztük Gulyás Gergelyt

Rendeleti kormányzásról, az euró bevezetéséről és két nagymúltú magyar cég eladásáról érdeklődtünk a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

A vállalkzók újsabb NAV változtatással szembesülnek

A vállalkozók újabb NAV-változtatással szembesülnek

Csütörtöktől mindenki számára elérhető az egyéni vállalkozók új elektronikus bejelentőfelülete, a Vállalkozói Ügysegéd.

Megkezdték a magyar stratégiai kőolajkészlet egy részének a feloldását

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára posztolta ki közösségi oldalán. 

Már 35 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Hét eleje óta elérhetőek az online rezsistop nyilatkozatok az MVM Next rendszerében azoknak, akik árammal fűtenek, és élni szeretnének a 30 százalékos rezsikedvezménnyel.

Sok autósnak megéri most várni a tankolással a hétvégéig

Sok autósnak megéri most várni a tankolással a hétvégéig

Csökkenni fog a díjel ára. 

Gyermekpornográfia és szexuális erőszak a vád: a spanyolok vizsgálatot indítottak a közösségi média ellen

Gyermekpornográfia és szexuális erőszak a vád: a spanyolok vizsgálatot indítottak a közösségi média ellen

Az X, a Meta és a Tiktok ellen is vizsgálatot indított a spanyol kormány. 

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168