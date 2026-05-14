Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Itt a vége, megszűnt a veszélyhelyzet Magyarországon

Megszűnt hat év után Magyarországon a veszélyhelyzet, amelyet 2020-ban a koronavírus-járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán-kormány.

Az elmúlt négy évben több mint 170 kormányrendelet született az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára” tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva.

Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én, az ötödik Orbán-kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az Országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal, 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet.

A Tisza Párt győzelmét hozó április 12-ei választás után Magyar Péter pártelnök – azóta miniszterelnök – először azt kérte a leköszönő Orbán-kormánytól: hosszabbítsa meg a háborús veszélyhelyzetet május 31-éig annak érdekében, hogy legyen idő a jogszabályok módosítására. Végül erre nem került sor, hanem az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésén elfogadták a veszélyhelyzeti rendeletek törvényre emeléséről szóló jogszabályt.

A Tisza Párt képviselője, Melléthei-Barna Márton által jegyzett törvény május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével lépett hatályba.

A jogszabály áttekintve a veszélyhelyzeti kormányrendeletek szabályozási tárgyköreit – egyes jogintézményeket átmeneti szabályként, illetve a normál jogrend részeként állapít meg.

  • A törvény egyebek mellett november 30-áig fenntartja azt a rendelkezést, miszerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj- és körömfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június 30-áig részesülhetnek fizetési moratóriumban a hitelszerződéseik után.
  • Törvényi szintre emelkedett az módosítás, amely a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter kötelezettségévé teszi a javítóintézetekkel kapcsolatos irányítási feladatok ellátását.
  • Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is: literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutakon a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A jogalkotó törvényileg korlátozta az egyes termékkategóriákban alkalmazható kiskereskedelmi árrést.
  • A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg.
  • A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították.
  • A törvény szerint július 1-jétől továbbra 0 százalék marad a reklámadó mértéke határozatlan időre.
  • A törvény általános érvényű követelményként deklarálja, hogy az üzlet működési engedélyének jogosultja köteles megtenni minden szükséges intézkedést, hogy megelőzze egyebek mellett a kábítószer-kereskedelem, kábítószer készítésének elősegítése, tudatmódosító anyaggal visszaélés az üzlet területén történő elkövetését. A rendőrség továbbra is jogosult lesz az üzlet ideiglenes bezáratására abban az esetben, ha megállapítja, hogy az üzlet területén történt, a szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás.

Az Orbán-kormány a koronavírus-járvány miatt 2020 tavaszán hirdetett veszélyhelyzetet, amely 2022. június 1-jén szűnt meg. Az alaptörvény három különleges jogrendi esetet rögzít: a hadiállapotot, a szükségállapotot és a veszélyhelyzetet. Mindhárom esetben a kormánynak van rendeletalkotási joga.

A szabályok szerint a kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető súlyos esemény – különösen elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség – esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében hirdethet ki veszélyhelyzetet harminc napra.

A kormány a veszélyhelyzetet az Országgyűlés felhatalmazása alapján meghosszabbíthatja, ha a veszélyhelyzet kihirdetésére okot adó körülmény továbbra is fennáll.

Megjelentek a rendeletek a Tisza-kormány első, maratoni kormányülése után

Kiderült, milyen műkincseket hagyott hátra az Orbán-kormány

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Ma is jó hírekkel várják az autósokat a benzinkutakon

Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Megfigyelés helyett új alkotmány jön, de a választási rendszerre is gondja lesz Görög Márta tárcájának

Hamis katonai behívókkal riogatták a magyarokat

Hamis katonai behívókkal riogatták a magyarokat

Áll az MVM Next ügyfélszolgálata, csúszik a karbantartás

Elkezdődött: a propaganda helyett valami egész más került címoldalra a kormányzati oldalon

Elkezdődött: propaganda helyett valami egész más került címoldalra a kormányzati oldalon

Ezzel sok vagyonos elkerülhetné az újabb adót

Ezzel sok vagyonos elkerülhetné az újabb adót

Toroczkai László: Arra számítunk, hogy a Tisza támogatni fogja a javaslatainkat

Toroczkai László: Arra számítunk, hogy a Tisza támogatni fogja a javaslatainkat

Vitézy Dávid az Mfornak: „Rengeteg cinkes ügyet örököltünk meg"

