Itt az szja-bevallási határidő, erre figyeljen!

Május 20. a személyi jövedelemadó-bevallások határideje. Minden évben hosszú sorok kígyóznak ilyenkor az adóhatóság (NAV) ügyfélszolgálatán, és a NAV szerverei is gyakran lefagynak. Az adózók jelentős részének nem kell büntetéstől tartania, ha nem nyújtja be a bevallást, hiszen a NAV készít egy tervezetet, amely május 20. után automatikusan bevallássá változik át.

Az őstermelők, egyéni vállalkozók és áfa-alany magánszemélyeknek viszont maguknak kell benyújtaniuk a bevallást május 20-ig.

A határidő az 1+1 százalékos felajánlások tekintetében is szigorú. Egy átlagos adózó esetében ugyan csak 5-10 ezer forint az szja egy százaléka, de sok kicsi sokra megy, és egy iskolai alapítvány, sportegyesület vagy más civil szervezet az ilyen kis felajánlásokból is sok hasznos fejlesztést végre tud hajtani. Az 1+1 százalékról külön kell nyilatkozni, az is megteheti ezt, aki magát az szja-bevallást nem szeretné benyújtani – mondta Herman Bernadett, az Mfor és a Privátbankár főmunkatársa a Trend FM hétfő délelőtti adásban.

Aki visszatérítést vár, az is jobb, ha most benyújta a bevallását. Ha mégsem teszi ezt meg, a pénze nem vész el, öt éven át lehet adókorrekciót kérni, de az sokkal több adminisztrációval jár, mint az adott évi bevallással visszaigényelni.

