Itt az új 20 ezer forintos, egy híres nő arcképe díszíti

A magyar óvodaalapító közel száz intézetet hozott létre, tevékeny szerepe volt a lányok tudatos szülővé válását is segítő nevelői program kidolgozásában. Közéleti szerepvállalása és fáradhatatlan munkája révén a legnagyobb hatású pedagógusok közé tartozik.

Brunszvik Teréz 1775-ben született grófi arisztokrata családban. Korának egyik legműveltebb nőalakjaként azok közé tartozott, akik a világon legelőször mutattak rá a kisgyermekek nevelésének fontosságára. Az 1828-ban Budán, családja Mikó utcai házában megnyitott „kisgyermeki őr- és védintézet” nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Európában is az első óvoda volt. Munkásságának köszönhetően az általa működtetett első intézményt hamarosan számos további óvoda követte Pest-Budán és vidéken, de Ausztria és Dél-Németország első óvodái is az ő hatására és közreműködésével nyitották meg kapuikat.

