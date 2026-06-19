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Itt az új javaslat: Karácsony Gergely és más polgármesterek fizetését is befagyasztanák

mfor.hu

Benyújtottak egy javaslatot.

A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlés elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egy képviselője az Országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában.

Szabó Tibor, a Vidék- és Településfejlesztési Bizottság Tisza-párti elnöke által benyújtott javaslat „nemzetgazdasági érdekből, a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegessége érdekében” a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus, évről évre történő emelést, amelyet jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset hatszorosa alapján számolnak.

Az Országgyűlés elé kerülhet a polgármestereket érintő javaslat
Az Országgyűlés elé kerülhet a polgármestereket érintő javaslat
Fotó: Pixabay

Az új szabályok szerint a jövőben a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni.

Változás a költségtérítésnél

A módosítás emellett megszünteti a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester és a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a helyetteseik havi, illetményük 15 százalékának megfelelő költségtérítési jogosultságát.

A javaslat a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökére vonatkozó illetményi szorzószámot a nemzetgazdasági átlagkereset négyszereséről kétszeresére, azaz a jelenlegi szorzószám 50 százalékára csökkenti.

A törvénymódosítás 2026. július 1-jén lépne hatályba tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetményemelésre a főpolgármester és a települési illetve kerületi polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök is 2026. július 1-jétől lennének jogosultak.

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