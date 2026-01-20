3p

Itt az új KRESZ, Lázár János várja a véleményünket

Bemutatták a törvénytervezetet, vannak benne érdekességek.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a Facebookon jelentette be, hogy elkészült az új KRESZ tervezete, amelyet társadalmi egyeztetésre is bocsátanak. 

Lázár szerint az új törvény hetven szervezet és száz szakértő bevonásával készült, és 

  • alapelvvé teszi a gyengébb közlekedő védelmét az erősebbel szemben;
  • az élethez igazítja a szabályokat, azaz elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki;
  • szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet, és segíti a városi közlekedés fejlődését;
  • szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul, és kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait.

Az új KRESZ visszaszorítaná többek között a gyalogosok mobilozását, részletesen foglalkozik a kisebb-nagyobb elektromos rollerekkel és egyéb mikromobilitási eszközökkel, egyes szakaszokon 140 km/h-ra emelné az autópályákon az autókra, motorokra és kisteherautókra érvényes sebességhatárt, és korlátásokat vezetne be a 3,5 tonna össztömeg fölötti járművek esetében.

A kerékpárosokkal kapcsolatban kiemelhető, hogy az új tervezet határértékhez kötné az alkoholfogyasztást az ő esetükben is.  Kerékpárt legfeljebb 0,8 gramm per liter véralkoholszintig, vagy 0,4 milligramm per liter légalkoholszintig lehetne vezetni. Kötelezővé tennék 14 éves kor alatt a bukósisak viselését is. Lakott területen kívül lehetővé tennék, hogy a biciklisek  t a menetirány szerinti jobb oldalon, egymás mellett, két oszlopban tekerhetnének. Ez a lehetőség 4 és 12 fő közötti csoportokra vonatkozna, ha a körülmények ezt megengedik. A bringásoknak úgy kellene haladniuk, hogy az őket előzni szándékozó járművek be tudjanak sorolni közéjük. Létrehoznának egy új, „sportkerékpáros” státuszt is, ők olyan útszakaszokon is közlekedhetnének, ahonnan eddig a biciklisek ki voltak tiltva.

Kis pikantériát kölcsönöz a bejelentésnek, hogy a miniszter nem a minisztérium honlapján, hanem saját oldalán tette közzé a tervezetet véleményezésre. Mint Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője figyelmeztet,  az online adatlap alján semmilyen adatvédelmi tájékoztató nincs.

„Tehát jó eséllyel, ha bárki küld is véleményt, azzal feliratkozik Lázár vagy a Fidesz adatbázisába”

- írja Vitézy, majd hozzáteszi:

„A konkrét tervezetben van néhány jó és értékes elem még korábbról, vannak benne átgondolatlan elemek is – erről majd leírom a véleményem, de inkább majd itt, nem Lázár adathalász-oldalán.”

