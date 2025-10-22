Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

A gyógyszertárak is az ügyeleti rendnek megfelelően lesznek nyitva a négynapos, hosszú hétvégén – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A közlemény szerint október 23-án, csütörtökön az ügyeletes gyógyszertárakon túl a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre.

Gyógyszer kell? Ezt ne felejtse!

Fotó: Depositphotos

Hozzátették, hogy október 24-én, pénteken a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak általában a szokásos szombati/pihenőnapi munkarendjük szerint biztosítják a gyógyszerellátást, de érdemes tájékozódni az NNGYK honlapján, mert eltérhetnek ettől.

Kiemelték, hogy a gyógyszertárak betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a legközelebbi folyamatosan nyitva tartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját.