1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű

Itt van, hogy változik a budapesti temetők nyitvatartása

mfor.hu

Erre kell figyelni az időszakban.

Az atv.hu szemlézte a Budapesti Közművek BTI temetkezési divíziójának tájékoztatását a halottak napja előtt. Az illetékes részleg közlésében úgy fogalmazott, a korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosítják, hogy a „hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek – halottak napja alatt.”

Erre kell figyelni a temetőjáráskor
Erre kell figyelni a temetőjáráskor
Fotó: MTI

Ennek érdekében a fővárosi fenntartású köztemetők (Új Köztemető, Óbudai temető, Budafoki temető, Csepeli temető, Kispesti temető, Megyeri temető, Pestszentlőrinci temető, Tamás utcai urnatemető, Farkasréti temető, Angeli úti urnatemető, Cinkotai temető, Csömöri sírkert, Kispesti öregtemető, Pesterzsébeti temető, Rákospalotai temető) az ünnep időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatók: 2025. október 30-tól november 2-ig 7:00-20:00 óráig.

Hozzátették, a kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében október 31-től november 2-ig – a korábbi évekhez hasonlóan – a fővárosi temetőkbe gépjárművel behajtani tilos.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

11 hónapja lezárták, de jelenleg senki nem dolgozik a Veszprém-Ajka közötti vasúti szakaszon

Egy 150 méteres pálya bénítja a forgalmat.

"Micsoda tragédia! – Orbán Viktor a kenyai repülőgép-katasztrófáról

A miniszterelnök részvétét fejezte ki a repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak.

Az uniós forrásokról beszélt Navracsics Tibor

Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a 3. helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés gazdasági bizottságában.

Nyolc magyar állampolgárságú áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Nyolc magyar állampolgárságú áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Nyolc magyar és két német állampolgár, valamint a kenyai kapitány tartózkodott azon a kisrepülőgépen, amely lezuhant kedden Kenya partvidékén, a légikatasztrófának nincsenek túlélői.

Halottak napja: így járnak majd a tömegközlekedési eszközök a hétvégén

Halottak napja: így járnak majd a tömegközlekedési eszközök a hétvégén

Mindenszentek és halottak napján, illetve az azt megelőző időszakban, október 30-tól november 2-ig a temetők kényelmesebb megközelítése érdekében idén is járatsűrítésekkel készül, illetve rendkívüli járatokat indít a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – tudatta a társaság kedden az MTI-vel.

Tankoljon meg még ma, szerdától újabb áremelkedés jön a kutakon

Tankoljon meg még ma, szerdától újabb áremelkedés jön a kutakon

A benzin ára literenként 2 forinttal, a gázolajé 8 forinttal emelkedik. 

Tizenéves olcsó benzines – ezt keresik a magyarok az autópiacon

Tizenéves olcsó benzines – ezt keresik a magyarok az autópiacon

Az idén szeptemberben a hazai használtautó-piacon kínált személygépkocsik 38,3 százaléka volt 2,5 millió forint alatti, 26,8 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 21,6 százaléka 5-10 millió forintos árkategóriába tartozott, míg 13,4 százalékuk 10 millió forint fölötti volt a használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott szeptemberi jelentése szerint.

Nemzeti Menet vagy Békemenet: újabb számok láttak napvilágot

Nemzeti Menet vagy Békemenet: újabb számok láttak napvilágot

A médiában kibontakozó, talán minden eddiginél intenzívebb számháború kapcsán viszonylag egyértelműen foglaltak állást a magyarok: 20 százalék szerint inkább a Békemeneten, 42 százalék szerint a Nemzeti Meneten voltak többen – írja az Europion

Így igényelhető vissza az édesanyák szja-kedvezménye

Így igényelhető vissza az édesanyák szja-kedvezménye

A családi kedvezmény és a családi járulékkedvezmény a családi jövedelem függvényében akár az utolsó fillérig igénybe vehető a háromgyermekes anyák szja-mentessége mellett is – közölte a NAV.

Karácsony Gergely megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált

Karácsony Gergely megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált

Holnap tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a javaslatot. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168