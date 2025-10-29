Itt van, hogy változik a budapesti temetők nyitvatartása

Az atv.hu szemlézte a Budapesti Közművek BTI temetkezési divíziójának tájékoztatását a halottak napja előtt. Az illetékes részleg közlésében úgy fogalmazott, a korábbi évekhez hasonlóan idén is biztosítják, hogy a „hozzátartozók méltó módon emlékezhessenek meg szeretteikről mindenszentek – halottak napja alatt.”

Erre kell figyelni a temetőjáráskor

Fotó: MTI

Ennek érdekében a fővárosi fenntartású köztemetők (Új Köztemető, Óbudai temető, Budafoki temető, Csepeli temető, Kispesti temető, Megyeri temető, Pestszentlőrinci temető, Tamás utcai urnatemető, Farkasréti temető, Angeli úti urnatemető, Cinkotai temető, Csömöri sírkert, Kispesti öregtemető, Pesterzsébeti temető, Rákospalotai temető) az ünnep időszakában az alábbi, meghosszabbított nyitvatartás mellett látogathatók: 2025. október 30-tól november 2-ig 7:00-20:00 óráig.

Hozzátették, a kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében október 31-től november 2-ig – a korábbi évekhez hasonlóan – a fővárosi temetőkbe gépjárművel behajtani tilos.