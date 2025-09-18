Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Ahogy azt szerdán a Kormányinfón is közölték, a várt és a valós infláció közti különbség miatt kiegészítő nyugdíjemelésre van szükség, és erről meg is született a döntés.

A nyugdíjasok átlagosan 51 155 forintot kapnak, de nem egyszerre.

Ugyanis a pénz két részletben, a novemberi és a decemberi nyugdíjjal együtt érkezik. A visszamenőleges hatály miatt az első, az év 11 hónapjára vonatkozó részlet lesz a jóval nagyobb,

átlagosan 47 200 forint,

majd a fennmaradó, decemberre vonatkozó emelést a decemberi nyugdíjjal együtt kapják meg a nyugdíjasok.

Az utalásokra

november 12. (szerda)

december 2. (kedd)

napokon kerül sor.

(divany.hu)