Itt van, mikor és mennyi pluszpénzt kapnak a nyugdíjasok

Ahogy azt szerdán a Kormányinfón is közölték, a várt és a valós infláció közti különbség miatt kiegészítő nyugdíjemelésre van szükség, és erről meg is született a döntés.
A nyugdíjasok átlagosan 51 155 forintot kapnak, de nem egyszerre.
Ugyanis a pénz két részletben, a novemberi és a decemberi nyugdíjjal együtt érkezik. A visszamenőleges hatály miatt az első, az év 11 hónapjára vonatkozó részlet lesz a jóval nagyobb,
átlagosan 47 200 forint,
majd a fennmaradó, decemberre vonatkozó emelést a decemberi nyugdíjjal együtt kapják meg a nyugdíjasok.
Az utalásokra
- november 12. (szerda)
- december 2. (kedd)
napokon kerül sor.