3p
Közérdekű Energiapiac MVM

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

mfor.hu

Közleményt adott ki az MVM a részletekről.

A fűtési és számlázási módtól függően eltérő technikai megoldásokkal, de minden háztartás számára biztosított a januári rezsistop – közölte az MVM szombaton az MTI-vel. A villamosenergia-kedvezmény nyilatkozat alapján érvényesíthető az áramszámlákban, a földgázzal fűtőknek nincs teendőjük. Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek egyszeri, 7 ezer forintos támogatást kapnak.

Földgáz esetén a fűtési kedvezmény automatikus, a kedvezményes mennyiség meghatározása minden mérővel rendelkező ügyfél esetén a rezsistop bejelentésekor az MVM-nél rögzített elszámolási mód szerint történik – ismertették.

Hozzátették: egyenletes vagy hőmérsékletfüggő részszámlázás esetén az MVM a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul, amelyet az idén januári országos átlagos fogyasztásbővülésnek megfelelően 30 százalékkal növel, majd e növelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít. Havi diktálás esetén az idén januárra számított földgázfelhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt adnak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy villamos energia esetén a mennyiségi kedvezményre való jogosultságról 2026. április 30-ig szükséges nyilatkozni. E kedvezményre az jogosult, aki más rezsistopos kedvezményt nem vesz igénybe.

Egyenletes részszámlázás esetén a legutolsó elszámoló számlán szereplő éves mennyiség januárra eső részét veszi alapul az MVM, amelyet szintén 30 százalékkal növel, majd e növelt mennyiség 30 százalékának megfelelő mértékű, egyszeri mennyiségi kedvezményt biztosít.

Ha rendelkezésre állnak diktált vagy távleolvasott mérőállások, akkor az MVM az idén januárra számított villamosenergia-felhasználás 30 százalékának megfelelő mértékű mennyiségi kedvezményt adnak. A villamosenergia-kedvezmény nyilatkozattételt követően érvényesíthető a számlákban. A nyilatkozati nyomtatványokat az MVM megküldi az ügyfelek részére, de lehetőséget biztosít online nyilatkozattételre is.

Nem automatikus, nyilatkozni szükséges
Nem automatikus, nyilatkozni szükséges
Fotó: Pixabay

Kitértek arra: az MVM újraindította a számlák kiküldését. Az eddig kiállított és soron következő számlákat is rendezni szükséges. Ha a már kiállított, de be nem fizetett számlán szereplő fizetési határidő eltelt, erre az időszakra nem számítanak fel késedelmi kamatot.

A távhő esetében biztosított árkedvezményt nem az MVM, hanem a távhőszolgáltatók érvényesítik elszámolásaikban – áll a közleményben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja.

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Összesen hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe érkezett ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó email pénteken – közölte az ORFK.

Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie – a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be! – erről posztolt a közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

Kiderült, hogy ha Orbán Viktor visszalépne, kit látnának a helyén szívesen a fideszes szavazók

A kormánypárti szavazók körében Szijjártó Péter a legnépszerűbb Orbán Viktor lehetséges utódjaként, miközben Lázár János támogatottsága jóval alacsonyabb – derül ki a Publicus Intézet friss, a Népszava számára készült kutatásából.

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

Újabb párt jelentette be, hogy nem indul el áprilisban a Fidesz ellen

Nem indul a választáson a Cseh Katalin és Barabás Richárd fémjelezte Humanista Párt.

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője a HVG-nek adott interjút.

Új bejelentés a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Bejelentés jött a rezsistopról, megvan, hogy miből fogja kifizetni a kormány

Nagy Márton a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kormány miből finanszírozza a háztartások januári rezsiszámlájának 30 százalékos átvállalását.

Lopott Porschék és ezer liter pezsgő: nagy fogásuk volt a fináncoknak Szabolcsban

Lopott Porschék és ezer liter pezsgő: nagy fogásuk volt a fináncoknak Szabolcsban

A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint ezer liter pezsgőt és rendszám nélküli autókat találtak egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei portán.

Ilyet is régen láttunk: olcsóbb lett a gázolaj

Ilyet is régen láttunk: olcsóbb lett a gázolaj

A benzin ára nem változott, de a dízelért kevesebbet kell fizetni. 

Autósok figyelem: két nap, és lejárnak a matricák, parkolási engedélyek

Autósok figyelem: két nap, és lejárnak a matricák, parkolási engedélyek

Két nap múlva lejárnak a tavalyi éves autópálya-matricák, sokan hagyják az utolsó pillanatra az éves jogosultságok megújítását – hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útdíj üzletága csütörtöki közleményében.  

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168