Itt vannak a napelempályázat friss eredményei

A tárca bejegyzése szerint a kormány átlagosan 4 millió forintot vállalt át a háztartásoktól a naperőmű és az energiatároló telepítési költségeiből.

A kifizetések is közelítik a kétharmados arányt: a megítélt 86 milliárd forintból több mint 55 milliárdot utalt át eddig a pályázatkezelő – írták.

Közölték, a népszerű lehetőség nagyban elősegítette, hogy a háztartási méretű kiserőművek száma tavasszal meghaladta a 300 ezret Magyarországon, jelenleg 312 ezer fölötti ez a szám, a kisebb napelemek beépített teljesítménye felülmúlja a Paksi Atomerőmű kapacitását, közelíti a hazai gázerőművekét.

Kiemelték, hogy a zöldenergia hatékonyabb hasznosításához növelni kell a tárolói képességeket. Az EM 230 milliárd forinttal segítette a családok és vállalkozások fejlesztéseit – áll a közleményben.

(MTI)