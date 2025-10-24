Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közérdekű Energiatakarékosság napelem

Itt vannak a napelempályázat friss eredményei

mfor.hu

A Napenergia plusz programban nyertes 21 ezer családból 14 ezernél már üzemelnek a modern napelemes rendszerek – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) pénteken a Facebook-oldalán.

A tárca bejegyzése szerint a kormány átlagosan 4 millió forintot vállalt át a háztartásoktól a naperőmű és az energiatároló telepítési költségeiből.

A kifizetések is közelítik a kétharmados arányt: a megítélt 86 milliárd forintból több mint 55 milliárdot utalt át eddig a pályázatkezelő – írták.

Közölték, a népszerű lehetőség nagyban elősegítette, hogy a háztartási méretű kiserőművek száma tavasszal meghaladta a 300 ezret Magyarországon, jelenleg 312 ezer fölötti ez a szám, a kisebb napelemek beépített teljesítménye felülmúlja a Paksi Atomerőmű kapacitását, közelíti a hazai gázerőművekét.

Kiemelték, hogy a zöldenergia hatékonyabb hasznosításához növelni kell a tárolói képességeket. Az EM 230 milliárd forinttal segítette a családok és vállalkozások fejlesztéseit – áll a közleményben.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Figyelem: fontos tudnivalót közöltek a nyugdíjas utalványokról

Figyelem: fontos tudnivalót közöltek a nyugdíjas utalványokról

Ahol a postás nem tudta átadni a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, ott hagyott egy értesítőt a postaládában, ezzel lehet a postára menni az utalványokért. Ha valaki ezt is elmulasztja, kérelmezheti az utalványok ismételt kiküldését – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: szembejön a valóság, elfogyott a pénz

Orbán Viktor: szembejön a valóság, elfogyott a pénz

„Szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, amelyet a közmédia brüsszeli stúdiójából közvetítettek.

Orbán Viktor Kossuth tér

Orbán Viktor: ha Brüssszel nem akadályozná Trumpot, már béke lenne

Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszédében1956-ot az aktuális politikai helyzettel hozta összefüggésbe, emellett Ukrajnáról, Brüsszelről és a közelgő választások tétjéről beszélt.

Orbán Viktor szerint még sosem voltak ennyien egy Békemeneten

Orbán Viktor szerint még sosem voltak ennyien egy Békemeneten

Orbán Viktor szerint jól sikerült az október 23-i mozgósítás.

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset miatt

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset miatt

Valóban megindult a nyomozás.

Pintér Sándor a magyar határon írt alá

Pintér Sándor a magyar határon írt alá

A megállapodás megkönnyíti a határátlépést.

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

Lázár János elárulta: megvan a szolnoki buszbaleset oka

A miniszter szerint eszméletvesztés történt.

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Itt egy olyan információ, amit tartson észben október 23-án!

Ha hirtelen gyógyszerre lenne szüksége.

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Nem áll jól a Sziget szénája, újabb fontos szavazás bukott el

Második alkalommal sem sikerült többséget szerezni a főváros Tulajdonosi Bizottságában annak a javaslatnak, amivel a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodást szüntetnék meg.

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

Megszólalt a polgármester: ez okozhatta a szolnoki buszbalesetet

A buszsofőr rosszulléte miatt csapódhatott a busz a szolnoki gimnáziumba

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168