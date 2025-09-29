Izgulhatnak a falusi kisboltosok – hétfőn megtudják, kinek jut a 10 milliárdból

Tavasszal hirdette meg a kormányzat a falusi kisboltok működési támogatását célzó pályázatot, amelyen hétfőn hirdetnek eredményt – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Gyopáros Alpár a videóban azt mondta, hogy összesen 1918 település több mint 2300 vállalkozása több mint 3300 kisboltot üzemeltet, amelyre támogatást kapnak működésükhöz.

Egyenként maximum 3 millió forintra pályázhattak, és a zömük ki is használta ezt a lehetőséget – tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy a kormányzat eredetileg tavasszal 4 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg ezt a pályázatot, azonban a pályázók összesen 10 milliárd forintot igényeltek, ezért a nyár végén a kormány úgy döntött, hogy kipótolja ezt az összeget, és így összesen közel 10 milliárd forint jut a nyerteseknek.

„A falusi kisboltok fontos piaci szolgáltatók a kistelepülések életében, ezért a jövőben is támogatni fogjuk őket. Hajrá falvak!” – fogalmazott Gyopáros Alpár.

(MTI)