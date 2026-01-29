Jó csapatot ígért és a verseny mellett tett hitet Kapitány István

„Cselekedni és tanulni” – ez Kapitány István filozófiája a nyomtatott HVG-ben megjelent interjú alapján. A Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője azt mondja: azért szállt be a politikába, mert imádja Magyarországot. A Shell globális alelnökeként szerzett tapasztalatait a politikában is megtanulja alkalmazni.

Megtanultam adaptálni a tudásomat, talán ebben vagyok a legjobb

- fogalmazott.

Önmagáról azt mondja:

mindenkivel megtalálja a hangot,

megtanulta, hogy a verseny jó,

nem utálja versenytársait, együtt dolgozik velük.

A szakértő szerint nem a sok munka bántja az embereket, hanem a toxikus környezet.

Jó csapatot ígér Kapitány

A 24.hu szemléz néhány erősebb mondatot Kapitány Istvántól:

Az emberek megtalálják egymással a hangot, ha nem fordítják őket egymás ellen.

Egy vezetőnek mindig jó, ha nem csak a főnöke állítja kihívás elé, hanem fékek és ellensúlyok rendszere veszi körül. Szerinte az Orbán-kormány is jobban teljesítene, ha nem építené le ezt a szisztémát.

Minden vezetőnek az is feladata, hogy kinevelje az utódait.

Ő a politikában is ezt teszi majd. Azt ígéri: jó csapatot épít. Hisz az ország sikerességében. Az oktatásra, a digitalizációra, a kutatás-fejlesztésre összpontosítana, hogy olyan vállalatokat is be lehessen vonzani, ahol jelentős a hazai hozzáadott érték.