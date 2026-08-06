Jó hírt hozott Magyar Péter a Dunáról, de figyelmeztetést is közölt

„Jó hír, hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel”
- írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggel. Ez azt jelenti, hogy jelen (víz)állás szerint nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját, sőt hamarosan a teljesítmény emelése, a többi blokk újraindítása is felmerülhet.
A miniszterelnök azonban felhívta a figyelmet:
„ Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre”