Jó hírt hozott Magyar Péter a Dunáról, de figyelmeztetést is közölt

„Jó hír, hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel”

- írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggel. Ez azt jelenti, hogy jelen (víz)állás szerint nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját, sőt hamarosan a teljesítmény emelése, a többi blokk újraindítása is felmerülhet.

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A miniszterelnök azonban felhívta a figyelmet: