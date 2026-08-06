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Közérdekű Energiatakarékosság Megújuló energia Paks Magyar Péter

Jó hírt hozott Magyar Péter a Dunáról, de figyelmeztetést is közölt

mfor.hu

Paks megússza?

„Jó hír, hogy már kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön. A paksi turbina üzemel”

- írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggel. Ez azt jelenti, hogy jelen (víz)állás szerint nem kell leállítani a paksi atomerőmű utolsó üzemelő blokkját, sőt hamarosan a teljesítmény emelése, a többi blokk újraindítása is felmerülhet.

A miniszterelnök azonban felhívta a figyelmet:

„ Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre”

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Elárulta Magyar Péter, miről tárgyaltak a kormányülésen

Elárulta Magyar Péter, miről tárgyaltak a kormányülésen

Véget ért a kétnapos kormányülés első fele – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.

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Reagált a 24 óra alatt kirúgott M1 Híradó-főszerkesztő arra, hogy Magyar Péter kommentje után kellett távoznia

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Most érkezett: nagyon biztatóan alakulhat a Duna vízállása Paks szempontjából

Nagyon biztatóan alakulhat a Duna vízállása Paksnál

Az MTI, a Hydroinform és az Országos Vízjelző Szolgálat adatai alapján előrejelzést tett közzé a Duna vízállásáról a következő 6 napra illetően. A paksi és budapesti adatok szerint a jövőhéten tovább emelkedhet a vízszint hazánk legnagyobb folyójánál, így akár a Paksi Atomerőmű teljes kapacitáson való működéséhez szükséges szintet is elérheti.

Reagált a Fidesz arra, hogy jövő kedden új köztársasági elnököt választhat a parlament

Reagált a Fidesz arra, hogy jövő kedden új köztársasági elnököt választhat a parlament

A Fidesz álláspontja szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársaságielnök-választás, ezért felesleges azt megtartani.

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Már jövő kedden megválaszthatják Magyarország új köztársasági elnökét

A Tisza-frakció javaslatára jövő hét kedden szavazhatnak a képviselők a következő köztársasági elnökről.

Brutálisan felforrósodtak a sínek, lépnie kellett a MÁV-nak

Brutálisan felforrósodtak a sínek, lépnie kellett a MÁV-nak

Az extrém hőség miatt az Alföldön helyenként 58 fokosra forrósodtak a sínek, ezért a MÁV több száz kilométeren lassításokat rendelt el. A vasúttársaság közben fehér hővédő festéssel is kísérletezik, amely akár 3–7 fokkal csökkentheti a sínek hőmérsékletét – írja bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Új főtitkára lett az egyik legfontosabb kereskedelmi szövetségnek

Új főtitkára lett az egyik legfontosabb kereskedelmi szövetségnek

Az Országos Kereskedelmi Szövetség Elnöksége ellenszavazat és tartózkodás nélkül Balázs Ildikót, az Auchan Magyarország Kft. eddigi vállalati kapcsolatokért, fenntarthatóságért és kommunikációért felelős igazgatóját választotta a szervezet új főtitkárává. A szakember az elmúlt időszakban az OKSZ társelnökeként vett részt a szövetség munkájában, ezt követően operatív vezetőként kívánja a döntéselőkészítések megkerülhetetlen szereplőjévé emelni a kereskedelmi szervezetet.

Leállt a Paksi Atomerőmű, de hogyan tovább?

Egy hajszálon múlt Paks, de a jövőben jó lenne nem kísérteni a sorsot

A Duna rekordalacsony vízállása miatt kedd hajnalban mindössze néhány milliméteren múlt, hogy a Paksi Atomerőmű 44 éves történetében először a létesítmény mind a négy blokkját le kelljen állítani. Ezt végül sikerült elkerülni, hiszen a 2-es blokk 4-es turbinája az energiaválság legkritikusabb időszakában is termelt, méghozzá 240 megawattnyi villamos energiát, ami a teljes, 2000 megawattos paksi kapacitás nagyjából egytizedét jelenti. Ez a teljesítmény is hozzájárult ahhoz, hogy a tartalékok mozgósításával, az import növelésével, valamint a vállalatok és a lakosság önkorlátozó lépéseivel együtt végül ne kelljen életbe léptetni a Rotációs Kikapcsolási Rendet.

Itt a friss helyzetjelentés Paksról: Magyar Péter a Duna-partról jelentkezett be

Nem kellett leállítani az utolsó turbinát, csütörtökre várják az esőt a Duna vízgyűjtő területén. 

Karácsony Gergely: A víz kapcsán van egy félreértés

Karácsony Gergely: A víz kapcsán van egy félreértés

Lehet, sőt bizonyos esetekben kell is locsolni a főpolgármester szerint. Sok egyed elpusztulhat, ha nem locsolják.

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