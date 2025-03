Jó hírt kaptak a nyugdíjasok

Az új intézkedés két év alatt összesen 90 milliárd forint támogatást jelent a vidéki nyugdíjasok számára. A vissza nem térítendő támogatás a felújítási költségek 50 százalékát fedezheti, míg a bankoknál továbbra is elérhető egy legfeljebb hatmillió forintos kedvezményes hitelkonstrukció, melyhez az állam 3 százalékpontos kamattámogatást nyújt, így az igénylőknek csak az e feletti kamatot kell megfizetniük.

A támogatás a felújítási munkálatok széles köréhez igényelhető, így annak felhasználása rendkívül rugalmas, így különösen jelentős lehet azon vidéki nyugdíjsok számára, akik jelenleg elavult, energiahatékonyság szempontjából korszerűtlen ingatlanokban élnek. A támogatás felhasználható többek között közművek bevezetésére, fűtési rendszer korszerűsítésére, fürdőhelyiség kialakítására, tetőfelújításra, napelem telepítésére, az épület külső és belső renoválására, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint akár kerítés vagy garázs építésére is.

A Vidéki Otthonfelújítási Program a magyar települések több mint 90 százalékát érinti, azaz mintegy 2900 településen elérhető. A módosítás hatására a 25 év alatti gyermeket nevelő családok mellett több százezer nyugdíjas vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy is jogosulttá válik a támogatásra.

Március 26-ától hatályba léptek a Vidéki Otthonfelújítási Program módosításai, amelynek köszönhetően már az 5000 fő alatti kistelepüléseken élő nyugdíjasok is igényelhetik a támogatást otthonaik korszerűsítésére. A program keretében a jogosultak legfeljebb 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban, valamint maximum 6 millió forintos, kedvezményes kamattámogatott hitelben részesülhetnek. A támogatási kérelmek a Magyar Államkincstárhoz nyújthatók be elektronikusan, személyesen vagy postai úton – áll a Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóközleményében.

