Jócskán megdrágultak a műszaki vizsgáztatás díjai

2025. február 1-jétől az M1 kategóriájú, vagyis a normál személyautók időszakos műszaki vizsgájának hatósági alapdíja 16.290 forintról 26.700 forintra emelkedett. Ez önmagában is komoly ugrás, ám a valóságban az autósok ennél jóval többet fizetnek az egyéb költségek miatt.

A legtöbb vizsgaállomás ugyanis nem csak a kötelező hatósági díjat számolja fel, hanem előzetes átvizsgálási díjat, adminisztrációs költséget, illetve sok helyen egyéb szolgáltatási díjat is. Így az eddig megszokott 25-30 000 forintos végösszeg helyett ma már jellemzően 40-50 000 forint körül alakul egy sima műszaki vizsga ára, sőt egyes esetekben ennél több lehet.

Ha az autó például LPG-gázüzemű, összkerékhajtású, vagy kisebb teherautó, akkor a végösszeg 60–70 ezer forintra is felkúszhat, főleg, ha javítás is szükséges a vizsga előtt – írja a totalcar.hu.

Közel dupláját kell fizetni januártól

Fotó: DepositPhotos.com

A részletes díjtábla a Magyar Közlöny 137. számában jelent meg.

A környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett járművek - például az elektromos autók - műszaki díja is jelentősen nőtt. A korábbi 10 490 forint helyett 17 100 forint lett az új hatósági alapdíj, amelyhez ugyanúgy társulhatnak további szervíz- és átvizsgálási költségek.

A nagyobb járművek esetében a drágulás még látványosabb. A nyergesvontatók esetében az alábbiak szerint alakulnak az árak:

alap műszaki vizsga díja: 41 00 forint,

pótkocsi vizsgája: 23 900 forint,

menetíró (tachográf) ellenőrzése: 10 100 forint

Látható, hogy az éves kötelező műszaki vizsgáztatás költsége akár a 150 000 forintot is elérheti egyetlen járműnél. A szakma szerint ezt a fuvarozó cégek kénytelenek beépíteni a szolgáltatási áraikba, így a lakosság is megérzi a drágulást a szolgáltatási árakon keresztül.

Akinél tehát aktuális a műszaki vizsga, az nagyságrendileg az alábbi összegekre számíthat, a jármű típusától függően:

Hatósági alapdíj személyautóra (M1): 26 700 forint

Teljes vizsga átvizsgálással együtt: 35 000-50 000 forint

Gázos, összkerekes, kisteherautó: 60 000-70 000 forint

Nagyteherautó, nyerges vontató: 150 000 forint évente.