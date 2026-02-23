Jogsértés a belügynél, íme a hivatalos következménye

Az Adatvédelmi Hatóság friss jelentése szerint a Belügyminisztérium (BM) jogsértést követett el, amikor a közoktatás állapotára vonatkozó a 2022-es, 2023-as és 2024-es szülői kérdőív eredményeit titkosították, hiszen ezek az adatok közérdekűek. Az Adatvédelmi Hatóság jelentése [leszögezi azt is:

„nem szolgálja sem a társadalom, sem a gyermekek érdekeit, hogy uszító, gyűlöletkeltő állítást fogalmaznak bele a Kréta rendszeren keresztül kiküldött szülői kérdőív kérdésébe.”

Először nem adták ki

A Szülői Hang Közösség azután tett bejelentést az Adatvédelmi Hatóságnál, hogy a Belügyminisztérium a Kréta rendszeren keresztül kérdőívet küldött a szülőknek 2022-2024 között minden évben, de az eredményeket titkosították és szülői közösségünk közérdekű adatkérésére sem adták ki, holott ezek közérdekű adatok.

Kapcsolódó cikk Most érkezett: stabil az állapota, kórházban ápolják a magyar bíborost Új információk az egyházi vezető állapotáról.

A közoktatás működése valamennyiünket érintő fontos közügy, melyre vonatkozó állami felmérés adatait nem jogos és nem is erkölcsös az érintettek elől eltitkolni. A Belügyminisztérium az Adatvédelmi Hatóság felszólítására sem volt hajlandó nyilvánosságra hozni az adatokat. Bár egyes, a kormány által kiválogatott és a kormány számára kedvező adatot a belügy a sajtón keresztül korábban közzétett, a teljes eredményt nem merik megmutatni az érintett szülőknek. Az Adatvédelmi Hatóság jelentése részletesen ismerteti a két évig tartó eljárást, benne a BM részére küldött jogi érvelést, a Belügyminisztérium elutasító válaszát, a részletes viszontválaszt és több tucat megválaszolatlan kérdést az Adatvédelmi Hatóság részéről. A teljes jelentés itt olvasható.