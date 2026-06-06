Jöhet a közmédia teljes átalakítása

A miniszterelnök szombaton a Facebook-oldalán írta meg, hogy be fogják nyújtani a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot, aminek célja a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A kormányfő közölte:

Jövő héten benyújtjuk az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. „A hír szent, a vélemény szabad.”

Kapcsolódó cikk Távozik az MTVA vezérigazgatója, Magyar Péter a közmédia további vezetőinek lemondását várja Egyelőre nem tudni, ki váltja.

Ez egy nappal azután történt, hogy felmondott az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel, aki az MTVA közleménye szerint a felmondást azért adta be, mert az újonnan megválasztott kormány átalakítja a közmédiát. Magyar Péter erre reagálva közölte, hogy „ugyanezt várjuk el a Duna Médiaszolgáltató vezetőjétől és a bukott rendszer még itt lévő kiszolgálóitól.”

Péntek este Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is reagált a hírre. Tarr azt írta, sajnálják, hogy a felmondás nem történt meg hamarabb, szerinte, ami Papp Dániel alatt történt, az a magyar közmédia egyik legsötétebb korszaka volt.