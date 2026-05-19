Jön a hosszú hétvége – erre számíthat a boltokban

A 24.hu cikkében emlékeztetett, pünkösd idén május 24–25-ére esik (vasárnap és hétfő), amihez hozzájön még a szombati pihenőnap, így lesz belőle háromnapos hosszú hétvége azok számára, akik általános munkarendben dolgoznak. Mint írták, pünkösd mindkét napja hivatalos munkaszüneti nap, ezért az általános szabály szerint ünnepi boltzár lesz érvényben,

május 24-én pünkösdvasárnap és

május 25-én pünkösdhétfőn.

A portál kiemelte, ez vonatkozik a nagyobb boltláncokra és a kisebb üzletekre, valamint a plázák üzleteire is. Viszont nem kizárt, hogy az éttermek, kávézók, cukrászdák, mozik, szórakozóhelyek kinyitnak, rájuk ugyanis nem vonatkozik az ünnepi boltzár.