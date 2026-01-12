1p
Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

A rendkívüli időjárás miatt a helyzet kezelésére létrehozott operatív törzs soron kívüli kamionstop bevezetését jelentette be hétfő délután.

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint a várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik január 12-én 23 órától előreláthatóan január 13-án reggel hatig

  • az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán,
  • az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán.

Emellett január 13-án hajnali 2-től előreláthatóan január 13-án délig:

  • M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között,
  • M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a szeretetszolgálat.

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át.

Terézváros az Airbnb után a szerencsejátékok ellen lépett fel

A közelmúltban elindult köztéri plakát-, illetve videókampány nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem konkrét segítséget is kínál.

Ne feledje: ez a szombat más, mint a többi

Ugyanis munkanap van, ezért vigyázat: ma is sokba kerülhet a parkolás.

Rozsdaövezet

A minisztérium a BarKA-t ünnepli – elindult a Barnamezős Kataszter

A fejleszthető ingatlanok jegyzékét tartalmazó rendszer három évnyi munka eredménye, és új irányt ad a településfejlesztésnek.

Meghosszabbíthatják a Szőlő utcai elkövetők börtönbüntetését

Április közepéig rács mögött maradhat Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója.

Milliókat fizetett egy nő bliccelés miatt

Kilenc év tartozása halmozódott fel.

Elköszön az ATV a népszerű műsorvezetőtől, átalakítások jönnek

A „Csatt” és a „Csatt.2” vitaműsorban.

Több mint megfeleződött a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma

Egy hónap alatt hetvenről harmincra.

Vége az eljárásoknak, visszakapja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

A Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos eljárásokat megszüntették.

