Jön az ónos eső, rendkívüli intézkedést jelentett be az operatív törzs

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint a várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik január 12-én 23 órától előreláthatóan január 13-án reggel hatig
- az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán,
- az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán.
Emellett január 13-án hajnali 2-től előreláthatóan január 13-án délig:
- M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között,
- M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.