Miért nem csökkenti a LED-es világítás az áramfogyasztást?

Eamon Barrett angol biciklibolt-tulajdonos tisztában van azzal, hogy ha el akarja adni portékáját, akkor ragyogó fénnyel kell megvilágítania azt. Az egész napos fényözön azonban sokba került, ezért három évvel ezelőtt úgy döntött, LED-es égőkre cseréli a hagyományos villanykörtéket – kezdi a LED-ekről szóló riportját a BBC.

Ezt mozgásérzékelők beépítésével kötötte össze, így egyes helyiségben, például irodákban csak akkor van világítás, ha valaki ott tartózkodik. Az eredmény lenyűgöző: a villanyszámla 35 százalékkal csökkent. Ez pont jókor jött, ugyanis az ukrajnai háború nyomán kitört energiaválság Nagy-Britanniában is felhajtotta az energia árát.

Milyen jövő vár az elképesztően hatékony LED-világításra? Fotó: Pixabay

A LED-ek több évtizede ismertek, ám sok üzleti vállalkozás egyelőre nem cserélte le hagyományos világítását a viszonylagos újdonságra.

Kapcsolódó cikk Paks örökké él, döntöttek az erőműről Halad tovább a hazai atomenergetikai fejlesztés.

A magyarázat a beruházási költségekben keresendő. Barrett beszámolója szerint 600 négyzetméteres üzlete és irodái átalakítása 10 ezer euróba (3,81 millió forint) került. Becslése szerint hét év alatt térülhet meg a befektetés az alacsonyabb áramszámlán, mivel napelemes rendszert és akkumulátorokat is telepített az új világítás kiszolgálására.

Fél fordulatot hoztak a LED-ek

A LED-ek történetében 2022 nagy változást hozott. A világítási rendszerek értékesítésében ekkor érték el az ötvenszázalékos részarányt – jelentette a Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency) energetikai tanácsadó szervezet. Ugyanakkor mivel a világon egyre többen telepítenek elektromos áramot felhasználó világítótesteket, az összes világításra fordított energia mennyisége nőtt.

A háztartásokban használt lámpák száma gyarapszik – mondta Shivika Mittal, a londoni Imperial College professzora. Ez ellensúlyozza az átállást a kevesebbet fogyasztó eszközökre. A legújabb LED-ek elképesztően hatékonyak, ám úgy tűnik, ennél is jobb teljesítményre van szükség ahhoz, hogy a segítségükkel végül csökkenjen az az energiamennyiség, amit az emberek világításra fordítanak.

Egy elektromos világítótest hatékonyságát kétféleképpen mérhetjük. Az egyik a látható fény kibocsátása, amit lumenben, a másik az áramfelhasználás, amit wattban mérünk. A 2000-es évek elején a LED-ek 20 lumen/watt fényerősséget kínáltak – mondta Paul Scheidt, a Cree LED világítótest-gyártó cég marketingmenedzsere. Ez a fehér fényű LED-ek esetén 2023 márciusára felment 228 lumen/wattra. A meleg fényűek valamivel gyengébbek ezen a téren, de 160 lumen/wattot azért tudnak. Mittal szerint nincs megállás: a LED-es fényforrások fényereje a következő 20 évben meg fog duplázódni.

Trükkösen is lehet spórolni

A LED-ek alacsony fogyasztása kombinálva más technikai kunsztokkal lehetővé teszi a spórolást addig is, amíg nem nő tovább ezek fényelőállítási hatékonysága. A Gemma Lighting fényforrásgyártó, amely házak, lakóparkok, irodaépületek LED-es átállítását is vállalja, kitalált egy új utcai lámpát.

Ez nem egyszerűen LED-et használ, ami ma már mindennapos ezeknél a lámpáknál, hanem két további újítást is kínál. Egyrészt saját napelemmel és akkumulátorral rendelkezik – ilyenre is láthatunk ma már példát –, ám emellett mozgásérzékelő is része a rendszernek. Ennek segítségével a világítási fényerő 30 százalékos szintről 100 százalékra növekszik, amikor valaki elhalad a lámpa közelében.

Egy nagy gond van a LED-ekkel, mégpedig az, hogy a kék fény, amit kibocsátanak egyeseknél egészségügyi gondokat, például alvászavart okozhat. Scheidt elmondása szerint a LED-eket telepítők éveken át előnyben részesítették a több fényt, nem törődve a kék összetevő csökkentésével. Ez is változóban van azonban ma már.

Összességében a szakértők egyetértenek abban, hogy az a cég, amely például nagy eladóteret tart fenn és hagyományos világítási rendszerrel biztosítja a fényt LED-ek helyett, az ablakon dobja ki a pénzt.