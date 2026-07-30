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Közérdekű Áram, elektromos áram Paks Kapitány István

Kapitány István: Paks leállítása nem veszélyhelyzet

mfor.hu

A gazdasági és energetikai miniszter szerint felháborító, hogy az előző kormány nem tett semmit. 

A paksi atomerőmű leállítása nem veszélyhelyzet, minden lépés a legszigorúbb biztonsági előírások szerint, előre kidolgozott rend alapján történik – írta Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt követően, hogy Magyar Péterrel együtt ellátogattak az atomerőműbe, és a miniszterelnök bejelentette az erőmű teljes leállítását csütörtökön.

A miniszter kifejtette: a kormányzati intézkedések mellett a teljes magyar lakosság összefogására szükség van. Aki megteheti, a nagy áramfogyasztással járó tevékenységeket, különösen az elektromos autók töltését és a légkondicionálók használatát, időzítse az esti csúcsidőszakon, vagyis a 17 és 22 óra közötti sávon kívülre.

„Arról is őszintén kell beszélni, hogyan jutottunk ide, mert szakmai szemmel ez a legfelháborítóbb” – jelentette ki, utalva arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma volt. A miniszter szerint egy tízmilliárd forintos beruházással, az új paksi szivattyútelep megépítésével ez a leállás és a most tízmilliárdos többletköltséget jelentő áramimport elkerülhető lett volna.

Az előző kormány ezt nem építette meg, miközben az MVM politikai utasításra százmilliárdokat költött hirdetésekre, szponzorációkra és sportklubokra„ – írta Kapitány István, hozzátéve, hogy ezt is ki fogják vizsgálni. ”Ami előttünk áll, az fegyelmet, pontos tervezést és együttműködést kíván mindannyiunktól. Az elmúlt évtizedekben megtanultam: a higgadt, módszeres munka a legnagyobb kihívásokon is átsegít minket. A magyar emberek pedig a nehéz helyzetekben mindig összefognak. Most is így lesz" – fogalmazott a miniszter.

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