1p
Közérdekű Fogyasztóvédelem Kapitány István

Kapitány István elrendelte: ez vár a békéltetőkre

mfor.hu

Megjelent a hivatalos közlés is a részletekkel.

A hétfő délután megjelent Magyar Közlöny alapján módosul a békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó IM rendelet. 

A fogyasztóvédelem képviselői is jelölhetők

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter friss rendelete értelmében: 

  • A békéltető testületi alapvizsga bizottságba már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői is kijelölhetők
  • A vizsgabizottság három főből áll, kötelezően részt vesz egy minisztériumi vagy hatósági képviselő, egy kormányhivatali képviselő és egy jogi kar képviselője
  • A vizsgáztatói díj 4000 forintról 6000 forintra emelkedik
  • Csökkennek az alapvizsgára jelentkezés adminisztrációs terhei
  • Egyes korábbi hivatkozások törlésre kerültek a szabályozásból

A jogi változások pontos szövegét ide kattintva, a Magyar Közlöny hétfői, július 20-i számában olvashatja.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elmondaná a véleményét az elektromos rollerekről és a gyorshajtásról? Siessen, százezren már megtették!

Elmondaná a véleményét az elektromos rollerekről és a gyorshajtásról? Siessen, százezren már megtették!

Konzultálnak a nemzettel – de nem úgy!

Négy helyen is választanak vasárnap az országban, vajon ki ül a tiszás képviselő helyére?

Négy helyen is választanak vasárnap az országban, vajon ki ül a tiszás képviselő helyére?

Különböző okokból kell szavazni.

Hétfőtől már nem Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke – meg is van az utódja

Hétfőtől már nem Sulyok Tamás Magyarország köztársasági elnöke – meg is van az utódja

Sulyok Tamás aláírta az Alaptörvény 17. módosítását, amivel megszűnik köztársasági elnöki mandátuma.

Az Orbán-kormány egyik fontos rendelkezését vonja vissza Ruszin-Szendi Romulusz

Az Orbán-kormány egyik fontos rendelkezését vonja vissza Ruszin-Szendi Romulusz

Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját annak, hogy a honvédség visszavehesse azokat a katonákat, akiket korábban „fiatalítás” címén eltávolítottak – közölte a honvédelmi miniszter szombaton a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán határozottan reagált Orbán János Dénes ügyére

Tarr Zoltán határozottan reagált Orbán János Dénes ügyére

Tarr Zoltán szerint ez a kormány már nem az a kormány.

Nem túl jók az előjelek az esti világbajnoki bronzmeccs előtt

Nem túl jók az előjelek az esti világbajnoki bronzmeccs előtt

Ma este Franciaország Anglia ellen lép pályára a világbajnokság bronzmérkőzésén, de az eddigi nyilatkozatok nem a játékosok magas motiváltságáról szólnak.

Képeken a Duna extrém alacsony vízállása

Képeken a Duna extrém alacsony vízállása

A Margit-sziget déli végén több tíz méterre be lehet sétálni a Duna közepén. A híd középső pillére is a szárazföldön áll.

Újabb dilemmát vetett fel a miniszterelnök

Újabb dilemmát vetett fel a miniszterelnök

Magyar Péter közösségi oldalán arról írt, hogy szólnak érvek a választási korhatár 16 évre csökkentése mellett.

Elmagyarázta Kármán András a Tisza adócsomagjának hátterét

Elmagyarázta Kármán András a Tisza adócsomagjának hátterét

Kármán András pénzügyminiszter a kekvák adómentességének megszűnését és adónemek eltűnését jelentő csomag mögöttes okairól írt közösségi oldalán.

Rákosrendezővel kapcsolatban tett bejelentést Vitézy Dávid

Rákosrendezővel kapcsolatban tett bejelentést Vitézy Dávid

Megállapodott a MÁV a Fővárosi Önkormányzattal a rákosrendezői munkáslakásokról, ahová önkényes lakásfoglalók költöztek be, a környéken pedig súlyos közbiztonsági problémák alakultak ki.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG