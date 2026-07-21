Kapitány István elrendelte: ez vár a békéltetőkre

A hétfő délután megjelent Magyar Közlöny alapján módosul a békéltető testületi elnöki és tagsági feladat ellátására vonatkozó IM rendelet.
A fogyasztóvédelem képviselői is jelölhetők
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter friss rendelete értelmében:
- A békéltető testületi alapvizsga bizottságba már a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselői is kijelölhetők
- A vizsgabizottság három főből áll, kötelezően részt vesz egy minisztériumi vagy hatósági képviselő, egy kormányhivatali képviselő és egy jogi kar képviselője
- A vizsgáztatói díj 4000 forintról 6000 forintra emelkedik
- Csökkennek az alapvizsgára jelentkezés adminisztrációs terhei
- Egyes korábbi hivatkozások törlésre kerültek a szabályozásból
A jogi változások pontos szövegét ide kattintva, a Magyar Közlöny hétfői, július 20-i számában olvashatja.