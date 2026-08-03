Kaposvár is lépett a vízellátás biztonságának növeléséért

Szita Károly (Fidesz-KDNP) beszámolt arról, hogy a város vízellátását jelenleg 60 kút biztosítja, amelyek termelési kapacitása 14 ezer köbméter naponta. Ez – a tervek szerint év végére elkészülő – két új kúttal 1000-1300-zal nő, miközben a fogyasztás átlagos napokon 11 ezer, a hőség idején 13 ezer köbméter. Kaposváron van elég víz, de azért, hogy ez így maradjon, arra kér mindenkit, legyen körültekintő – fogalmazott a politikus.

A polgármester elmondta, hogy a fenntarthatóság azt is jelenti: készülni kell a bajra. Mint mondta, ezért döntött a város 1994-ben saját vízmű létrehozásáról, később saját kutak furatásáról, amelyeknek köszönhetően már nem kell drágán, a balatoni regionális vízrendszerről vizet vásárolnia.

(MTI)