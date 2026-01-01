2p
2026-ban új aranykor nyílhat Budapesten? Karácsony Gergely üzent

A főpolgármester újév napján a kelenföldi buszgarázsból üzent.

A kelenföldi buszgarázsból mondta el újévi üzenetét Karácsony Gergely. A helyszín szimbolikus: a fővárosi képviselők nem egészen egy hónappal ezelőtt tartottak itt rendkívüli közgyűlést, miután a főpolgármester bejelentette, hogy a főváros csődközeli helyzetbe került a Fidesz-kormány jogszerűtlen forráselvonásai miatt. Karácsony fel is idézte az akkor elhangzottakat, mondván:

Budapest gerincét nem engedem megroppantani.

Beszédében a főpolgármester ismét élesen bírálta a kormány Budapestet sújtó elvonásait. Felidézte, hogy a főváros minden jogi fórumon megnyerte a „sarcpolitika” elleni pereket, mégis újabb megszorításokra készül a kormány – írja a 24.hu.

2026-ban közel 100 milliárd forintot vonnának el a várostól.

Karácsony szerint ez a fővárosi közszolgáltatások ellehetetlenítésével járna, amit Budapest nem fog elfogadni. A főpolgármester három lehetséges kimenetet vázolt:

  • a város meghátrál,
  • a kormány megváltoztatja a hozzáállását,
  • vagy a választópolgárok leváltják a kormányt.

Újévi beszédében Karácsony sorra vette a 2025-ös év eredményeit: Rákosrendező visszaszerzését, a nagy köztérmegújítási programok elindítását, új villamosok és elektromos buszok forgalomba állítását, a Bubi megújítását, a Zöld Panel Programot, a köztisztaság fejlesztését, a független kultúra és a rászorulók támogatását, valamint a Pride melletti kiállást, amely minden idők legnagyobb ilyen felvonulását hozta el. Ezeket Budapest autonómiájának és példamutatásának bizonyítékaiként értékelte a főpolgármester.

Karácsony a beszédének történelmi távlatot is adott: 2026-ban számos, a millennium idején épült budapesti ikon – az Andrássy út, a Nagykörút, a hidak és a Földalatti – ünnepli kerek évfordulóját. Hangsúlyozta: Budapest új aranykora csak „új kiegyezéssel” jöhet el, vagyis a város és a vidék, valamint a főváros és a kormány együttműködésével.

