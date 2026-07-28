Karácsony Gergely a kormányhoz fordul a budapesti vízhelyzet miatt

„A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni” – írta a főpolgármester annak kapcsán, hogy rekordalacsony volt kedd reggel a Duna vízállása Budapestnél.
Kiemelte, Budapest vízellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni „az eddigi rutinjainkból”. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásáért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat
- emlékeztetett Karácsony Gergely. A főpolgármester erről nemrég a Klasszis Podcastban is beszélt. Az adást itt hallgathatják vissza:
Azt írta, „az ostoba politikai szlogeneknek alárendelt fideszes rezsidemagógia” oda vezetett, hogy minden évben sok millió köbméter víz veszik el a „tragikus állapotban” lévő vízcsövek miatt. Közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben.
„Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után” – fogalmazott Karácsony Gergely.