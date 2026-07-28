Karácsony Gergely a kormányhoz fordul a budapesti vízhelyzet miatt

„A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztésünk során a vízmegtartó képességet kell erősíteni” – írta a főpolgármester annak kapcsán, hogy rekordalacsony volt kedd reggel a Duna vízállása Budapestnél.

Karácsony Gergely a rekordalacsony vízállású Duna medrében ülve

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

Kiemelte, Budapest vízellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni „az eddigi rutinjainkból”. A város vízellátása érdekében azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásáért felelős önkormányzat határozhassa meg a vízdíjakat

- emlékeztetett Karácsony Gergely. A főpolgármester erről nemrég a Klasszis Podcastban is beszélt. Az adást itt hallgathatják vissza:

Azt írta, „az ostoba politikai szlogeneknek alárendelt fideszes rezsidemagógia” oda vezetett, hogy minden évben sok millió köbméter víz veszik el a „tragikus állapotban” lévő vízcsövek miatt. Közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőségben.

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„Szerintem igenis meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után” – fogalmazott Karácsony Gergely.