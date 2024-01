Karácsony Gergely azt üzente: kezdjünk el beszélgetni

2023 is megmutatta, hogy Budapest legyőzhetetlen. Az volt a múltban és annak kell lennie a jövőben is. Ezért kell felkészítenünk a városunkat a jövő kihívásaira, a változó klímára, a változó világra - mondta a Facebook oldalán közzé tett videóüzenetében.

Karácsony Gergely szerint Budapest legyőzhetetlen. Fotó: Karácsony Gergely Facebook oldala Emlékeztetett, hogy 2023 Budapest számára egyszerre volt ünnep és megpróbáltatás. Az egész világot megrázó válságok folytatódtak. Járvány után, háború a szomszédunkban, energiakrízis, infláció, árvíz. És ha ez nem lenne elég: Budapest-ellenes kormányzati politika. Azt mondtuk: túléljük, ha beledöglünk is. És túléltük. Sőt, nem csak túléltünk, de volt okunk ünnepelni is. Ünnepeltük a nemzet fővárosát a 150. születésnapján. Felköszöntettük többek között a megújult 3-as metróval, a felújított gyönyörű Lánchíddal.

2024 a felkészülés éve



Ha 2023 a túlélés éve volt, akkor 2024-nek a felkészülés évének kell lennie. Egy bizonytalan, kiszámíthatatlan, sok kétséggel, talán olykor félelmekkel teli jövőre való felkészülés kezdetének. Ellenállóképesség. Ez ma a kulcsszó Európában, ennek kell lennie Budapesten is. Növelni kell a város erejét, a város szabadságát, hogy megvédje magát és alkalmazkodjon, ha kell.

Kifejtette, hogy Magyarország és a világ sok más helye is ma gyűlöletben él. Gerjesztett indulatokkal feszülnek egymásnak olyan emberek, akik akár barátok is lehetnének. Hajlamosak vagyunk békésen tűrni az igazságtalanságokat, például a rossz egészségügyi ellátást, a növekvő árakat vagy az alacsony béreket, de képesek vagyunk egyből ugrani, ha jól össze lehet veszni valakivel.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely nem enged a rákosrendezői Dubaj ügyében A főváros vezetése ragaszkodik a Rákosrendező területére tervezett beruházásnál, hogy jövő év elején társadalmi egyeztetést legyen a beruházásról.

Szerinte Budapest erejét az adja, hogy szembe megy ezzel a korszellemmel. Budapest közösség. Az itt élők szinte bármelyik pillanatban találkozhatunk valakivel, aki talán mást gondol, másban hisz, máshogy szeret, de ugyanúgy elfogadásra vágyik, és azért talán ő maga is képes elfogadóvá válni. Budapest a szolidaritás, a méltányosság és az elfogadás fővárosa is. Még akkor is, ha vannak, akik éppen ezért akarják meggyűlöltetni az ország többi településének lakóival - vélekedett.

Ha túl akarjuk élni nem csak a következő évet, de következő évszázadot is, akkor azt kell tennünk, amit a Szentatya, vagy a 149-es busz vezetője tett: emberszámba kell vennünk egymást. Az idei év választási év lesz. Tudjuk mi jön.

"Gyűlöletcunamit zúdítanak ránk. De nekünk nem lesz időnk gyűlölködni, mert a város jövőjével leszünk elfoglalva. Mert nem vagyunk hajlandóak beletörődni abba, hogy a világ pont akkor veszítse el a józan eszét, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá. Hogy a politika akkor dobálózzon populista, leegyszerűsítő lózungokkal, amikor egyre több bonyolult kérdésre kell választ adnunk. Hogy a gyűlölködés pont akkor fordítsa szembe egymással az embereket, amikor össze kellene fogniuk."

A főpolgármester úgy látja, hogy nincs időnk a gyűlölködésre. Csak akkor tudjuk felkészíteni a városunkat a bizonytalan jövőre, csak akkor tudjuk erőssé tenni, ha nem megosztjuk, hanem közösséggé formáljuk az embereket. Ha hidakat építünk ember és ember közé, amelyek szolidaritásból, emberségből, méltányosságból vannak rakva.

Kapcsolódó cikk Karácsony Gergely komoly bejelentést tett Van, ahol tovább kellett emelni az árvízvédelmi készültséget.

Gondolatait egy másik meghatározó idei élményére, a Magyarázat mindenre című magyar filmre utalva így zárta: