Karácsony Gergely bejelentette, ha leáll Paks, lekapcsolják a díszkivilágítást Budapesten

Lekapcsolják Budapest épületeinek a díszkivilágítását, ha leáll a Paksi Atomerőmű, mert ezzel jelentős mennyiségű energia takarítható meg – írta Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester. A lépés a fővárosi közvilágítást nem érinti.

Karácsony Gergely azt írta, hogy Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból.

Ezért a városvezető arra utasította a Budapesti Közműveket, hogy készüljön fel arra, hogy a Paksi Atomerőmű leállása esetén, a leállás idejére ne kapcsolja fel a díszvilágítást az általa kezelt több mint 300, díszkivilágítással rendelkező épületen. Fontos, hogy ez a közvilágítást nem érinti. A díszvilágítás elhagyásával, amely éppen az energiafelhasználás szempontjából kritikus időszakot érinti, jelentős mennyiségű energia takarítható meg. Ezért a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló megtakarításra kéri a főpolgármester.

A látvány ugyan szerényebb lesz egy ideig, de több energia marad a létfontosságú célokra, és most nincs ennél fontosabb - fogalmazott bejegyzésében Karácsony Gergely.