Karácsony Gergely is megerősítette: erre kér milliárdokat a BKK

Elkezdődhet a kisföldalatti meghosszabbításának, az Újbuda és Újpest közötti villamosvonalak összekötésének, a dél-pesti villamosgyűrű bővítésének és a 42-es villamos fejlesztésének előkészítése. A BKK a 2021–2027 közötti EU-s költségvetési ciklus keretében a mai napon benyújtotta jövőbeni fejlesztéseinek az első, 10 milliárd forint összegű támogatási kérelmét – derült ki a vállalat oldalán megjelent közleményből, amelyet a főpolgármester Facebook-oldalán is közzétett.

A főváros közösségi közlekedését még versenyképesebbé tévő fejlesztésekre nyújtott be támogatási kérelmet a Budapesti Közlekedési Központ az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) keretében. A következő projektek tervezésére kért 10 milliárd forintnyi támogatást a BKK:

a kisföldalatti meghosszabbításának és a meglévő vonal felújításának előkészítése;

az észak-pesti és a dél-budai villamoshálózat összekötésének előkészítése és megtervezése a Váci út és a Bajcsy-Zsilinszky út rehabilitációjával és a Nyugati tér megújításával (Újbuda–Újpest-villamostengely);

a dél-budapesti villamosgyűrű első ütemének előkészítése: a 3-as villamos pesterzsébeti meghosszabbításának előkészítése;

a 42-es villamos meghosszabbítására vonatkozó tervek elkészítése.

A most bejelentett fejlesztési csomag csak az első lépés. A BKK hamarosan további fejlesztésekre nyújt be támogatási kérelmet; mindegyikük hozzájárul a Budapesti Mobilitási Tervben is meghatározott közlekedés- és városfejlesztési célok eléréséhez – tette hozzá a cég.