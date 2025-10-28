Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közérdekű Karácsony Gergely Kultúra

Karácsony Gergely megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált

mfor.hu

Holnap tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés a javaslatot. 

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester megpróbálja megmenteni a Sziget Fesztivált. A Facebookon közzétett bejegyzésében arról ír, hogy a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére beterjeszt egy javaslatot, amelynek elfogadása esetén Sziget Fesztivál lesz, a fővárosi bevételek megmaradnak és a budapesti fiatalok féláron juthatnak Sziget-bérlethez.

Az eddigi közterület-használati hatósági szerződés felmondása után lehet is, kell is olyan új megállapodást kötni a Szigettel, hogy a fővárosiakat ne érje veszteség a futamidő egészét tekintve:

• a közterület-használatról szóló hatósági szerződés tíz évre szóljon,

• közterület-használat díja az első három évben az eddigi 66 százalékos kedvezmény helyett 90 százalékos kedvezménnyel kerüljön meghatározásra, amelyből levonható a budapestieknek biztosított bérletkedvezmény összege,

• a negyedik évétől kezdődően minimálisan az eddigi szerződés szerinti díj inflációval indexált összege legyen a közterület-használati díj, azzal, hogy amennyiben az átlagos napi látogatószám meghaladja a rentábilis működéshez szükséges, 2019-es szintet, az első három évben az eddigi szerződéshez képest adott kedvezményt a hátralevő hét év alatt utólag fizesse meg a Sziget,

• a hetibérlet a budapesti fiatalok számára – a visszaéléseket kizáró garanciák biztosítása mellett – féláron legyen megvásárolható,

• alakítsunk ki olyan kereskedelmi együttműködést a Főváros és a Sziget Fesztivál között, hogy az többletbevételt eredményezzen minden érintett számára.

„Mondtam már, most is mondom: a Sziget Fesztivál érték, az Budapest számára, és az a nemzetgazdaságnak is. A szövegelés már kevés, a cselekvés ideje van, már szerdán, a Fővárosi Közgyűlésen” - írja Karácsony Gergely.

 

