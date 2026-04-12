Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

1p

Kövesse velünk élőben, percről percre a választási eredményeket vasárnap 19 órától!

Karácsony Gergely szerint már csak a Tisza kétharmada a kérdés

Kiütéses Tisza-győzelemre számít Budapest főpolgármestere – erről Karácsony Gergely beszélt a Telex választási műsorában.

Ezt elsősorban a brutálisan magas, 17 órakor országosan 74,23 százalékos, Magyarországon abszolút rekordnak számító részvételi adattal magyarázta. Az ilyen földindulás sosem jelent jót a 16 éve regnáló hatalomnak – fogalmazott.

Karácsony Gergely szerint abból a szempontból eldőlt a választás, hogy a Tiszának szavazattöbbsége lesz a megalakuló új parlamentben. Hozzátette: korábban izgult amiatt, hogy a Tiszára listán többen szavaznak, de a Fidesznek az egyéni választókerületi győzelmek miatt mégis több mandátuma lesz az Országgyűlésben. Már ugyanakkor szerinte csak a Tisza kétharmada a kérdés.

„Budapesten pedig 7-essel fog kezdődni a Tisza sikere (itt a 70 százalék feletti választási eredményre utalt – a szerk.).”

Majd Karácsony elmondta, hogy tavaly nyáron beszélt utoljára hosszabban Magyar Péterrel, azóta csak SMS-eket váltottak egymással. Ugyanakkor a főpolgármester nem tartja szerencsésnek, hogyha egy pártelnökkel kell beszélnie a Fővárosi Közgyűlést érintő ügyekben.

A levélszavazók fele már leadta voksát

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Ez az utolsó időpont, amikor mozgóurnát lehet kérni

Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak vasárnap megjelenni a szavazóhelyiségben az országgyűlési választáson. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna-kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének szavazni.

Ennyi pénz áramlott az Orbán-kormány 16 éve alatt a felcsúti fociba

Felkerült a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia honlapjára az NB I-es csapat mögött álló kft. és az alapítvány 2025-ről szóló éves beszámolója.

Kiderült, melyik közvélemény-kutató a legmegbízhatóbb

Az Europion közvélemény-kutatása két kérdésre kereste a választ: az egyik, hogy mely kutatóintézetekben bíznak a magyarok, a másik pedig, hogy milyen eredményre számítanak az április 12-i választásokon a Fidesz–KDNP és a Tisza közötti versenyben.

Sulyok Tamás is üzent a választóknak április 12-e előtt

A választások rendjéről és a demokrácia ünnepéről írt a köztársasági elnök.

Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

A szavazójogával mindenki élhet.

Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

Ha szoros az eredmény, sokáig kell várni.

192 ezren már leszavaztak vasárnapra – el is kezdték az ellenőrzést

De kétszer ennyien jelezték, hogy szeretnének. Nekik a határidőkre és az időeltolódásra is figyelniük kell.

Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utast kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

18 forinttal emelkedik a héten a gázolaj, és 3 forinttal a benzin ára. A védett árakat ez nem érinti. 

