Karácsony Gergely szerint már csak a Tisza kétharmada a kérdés

Ezt elsősorban a brutálisan magas, 17 órakor országosan 74,23 százalékos, Magyarországon abszolút rekordnak számító részvételi adattal magyarázta. Az ilyen földindulás sosem jelent jót a 16 éve regnáló hatalomnak – fogalmazott.

Karácsony Gergely szerint abból a szempontból eldőlt a választás, hogy a Tiszának szavazattöbbsége lesz a megalakuló új parlamentben. Hozzátette: korábban izgult amiatt, hogy a Tiszára listán többen szavaznak, de a Fidesznek az egyéni választókerületi győzelmek miatt mégis több mandátuma lesz az Országgyűlésben. Már ugyanakkor szerinte csak a Tisza kétharmada a kérdés.

„Budapesten pedig 7-essel fog kezdődni a Tisza sikere (itt a 70 százalék feletti választási eredményre utalt – a szerk.).”

Majd Karácsony elmondta, hogy tavaly nyáron beszélt utoljára hosszabban Magyar Péterrel, azóta csak SMS-eket váltottak egymással. Ugyanakkor a főpolgármester nem tartja szerencsésnek, hogyha egy pártelnökkel kell beszélnie a Fővárosi Közgyűlést érintő ügyekben.