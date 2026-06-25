Karácsony Gergely: türelmesnek kell lennünk a Tisza-kormánnyal

Az első egyeztetés már megtörtént június 3-án Lőrincz Viktória, a kormány vidék- és településfejlesztési minisztere, illetve hét önkormányzati szövetség vezetője között, ahol a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) bemutatta a 23 pontból álló javaslatcsomagját a legfontosabb reformelképzeléseiről. Ebben vannak rövid-, közép- és hosszú távú javaslatok is a forráselosztást és a települések autonómiájának visszaállítását illetően.
Karácsony Gergely hozzátette: már 2019-ben, amikor először választották főpolgármesterré, arra törekedett, hogy a parlament alkosson egy Budapest-törvényt. „Akkor elutasító választ kaptam, most a Tisza programjában szerepel ennek a létrehozása.” A főpolgármester folyamatosan egyeztet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, a törvény normaszövege az év vége felé készülhet el.
A főpolgármestert emellett arról is kérdeztük a Klasszis Podcastban, hogy mit gondol a polgármesterek tervezett fizetéscsökkentéséről, Őrsi Gergely II. kerületi polgármester letartóztatásáról vagy épp egy új ellenzéki formáció megalakulásának esélyeiről.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg:
00:00 Intro, beköszönés.
01:37 Nagyok a remények, de a kormány is partner lesz?
12:44 Egyeztetés Magyar Péterrel.
17:37 A szolidaritási hozzájárulási adó jövője.
27:46 A forrásbővítés lehetőségei: jön a vízdíjemelés?
34:33 Önkormányzati autonómia, kinél vannak jó helyen az iskolák?
44:23 Hitelfelvétel, európai uniós pénzek.
54:21 Csökkenhetnek a polgármesteri fizetések.
56:25 Őrsi Gergelyt is letartóztatták.
01:00:25 Országos politikai ambíciók.
01:05:36 Díjak, találkozó az ukrán elnökkel.
01:08:05 Szombaton lesz a Budapest Pride.
01:09:30 Elköszönés.
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