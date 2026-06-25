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Karácsony Gergely: türelmesnek kell lennünk a Tisza-kormánnyal

Imre Lőrinc – Izsó Márton

Nagyon nagyok az önkormányzati világ elvárásai a Tisza-kormánnyal szemben, azonban türelmesnek kell lenni és kerülni kell az „ultimátum típusú” megszólalásokat – mondta el Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Klasszis Podcast legújabb epizódjában. Hozzátette: ha a kabinet kinevezi majd az új, önkormányzatokért felelős államtitkárt, akkor indulhatnak el az érdemi egyeztetések. Szerinte hosszabb távon szükség van egy Budapest-törvényre, aminek a normaszövege az év vége felé készülhet el.

Az első egyeztetés már megtörtént június 3-án Lőrincz Viktória, a kormány vidék- és településfejlesztési minisztere, illetve hét önkormányzati szövetség vezetője között, ahol a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) bemutatta a 23 pontból álló javaslatcsomagját a legfontosabb reformelképzeléseiről. Ebben vannak rövid-, közép- és hosszú távú javaslatok is a forráselosztást és a települések autonómiájának visszaállítását illetően.

Karácsony Gergely hozzátette: már 2019-ben, amikor először választották főpolgármesterré, arra törekedett, hogy a parlament alkosson egy Budapest-törvényt. „Akkor elutasító választ kaptam, most a Tisza programjában szerepel ennek a létrehozása.” A főpolgármester folyamatosan egyeztet Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, a törvény normaszövege az év vége felé készülhet el.

A főpolgármestert emellett arról is kérdeztük a Klasszis Podcastban, hogy mit gondol a polgármesterek tervezett fizetéscsökkentéséről, Őrsi Gergely II. kerületi polgármester letartóztatásáról vagy épp egy új ellenzéki formáció megalakulásának esélyeiről.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja meg: 

00:00 Intro, beköszönés.

01:37 Nagyok a remények, de a kormány is partner lesz?

12:44 Egyeztetés Magyar Péterrel.

17:37 A szolidaritási hozzájárulási adó jövője.

27:46 A forrásbővítés lehetőségei: jön a vízdíjemelés?

34:33 Önkormányzati autonómia, kinél vannak jó helyen az iskolák?

44:23 Hitelfelvétel, európai uniós pénzek.

54:21 Csökkenhetnek a polgármesteri fizetések.

56:25 Őrsi Gergelyt is letartóztatták.

01:00:25 Országos politikai ambíciók.

01:05:36 Díjak, találkozó az ukrán elnökkel.

01:08:05 Szombaton lesz a Budapest Pride.

01:09:30 Elköszönés.

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