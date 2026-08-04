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Közérdekű Energiatakarékosság Karácsony Gergely

Karácsony Gergely: A víz kapcsán van egy félreértés

mfor.hu

Lehet, sőt bizonyos esetekben kell is locsolni a főpolgármester szerint. Sok egyed elpusztulhat, ha nem locsolják.

Videóüzenettel jelentkezett Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán kedden megjelent nyilatkozatában tudatta: a hőség, az aszály és a szélsőséges időjárás már nem kivétel, hanem az új norma.

Most lett sokak számára nyilvánvaló mindaz, amiről évek óta beszélünk

A főpolgármester úgyfogalmazott:

„A víz kapcsán azonban van egy félreértés.”

Nincs vízkorlátozás a fővárosban

Szerinte Budapesten egyelőre nincs szükség vízkorlátozásra. Takarékosan kell bánni a vízzel, de a fiatal fákat locsolni kell. Elmondta: a fiatal fák és bokrok az öntözés nélékül,

„egészen biztosan nem élik túl ezt a nyarat.”

A fővárosi vezető tájékoztatott arról is, hogy több jármű lassabban közlekedik, amivel ugyancsak elektromos energia takarítható meg, több más már meghozott intézkedéshez hasonlóan.

Karácsony Gergely videója itt látható teljes egészében:

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