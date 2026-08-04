Karácsony Gergely: A víz kapcsán van egy félreértés

Videóüzenettel jelentkezett Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán kedden megjelent nyilatkozatában tudatta: a hőség, az aszály és a szélsőséges időjárás már nem kivétel, hanem az új norma.
Most lett sokak számára nyilvánvaló mindaz, amiről évek óta beszélünk
A főpolgármester úgyfogalmazott:
„A víz kapcsán azonban van egy félreértés.”
Nincs vízkorlátozás a fővárosban
Szerinte Budapesten egyelőre nincs szükség vízkorlátozásra. Takarékosan kell bánni a vízzel, de a fiatal fákat locsolni kell. Elmondta: a fiatal fák és bokrok az öntözés nélékül,
„egészen biztosan nem élik túl ezt a nyarat.”
A fővárosi vezető tájékoztatott arról is, hogy több jármű lassabban közlekedik, amivel ugyancsak elektromos energia takarítható meg, több más már meghozott intézkedéshez hasonlóan.
Karácsony Gergely videója itt látható teljes egészében: