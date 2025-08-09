2p
Karácsony: indokolatlanul hosszú útlezárások lesznek a tűzijáték miatt

mfor.hu

Karácsony Gergely szerint indokolatlanul sok lezárással és környezetszennyezéssel jár a tűzijáték a főváros számára. Mindkét rakpartot lezárják egy hétre.

„Nem lennék most (sem) Szentkirályi Alexandra helyében. Mert ha legalább saját magát komolyan veszi, akkor bizony Facebook-posztok és TikTok-videók özönét lesz kénytelen Rogán Antalra zúdítani. A fővárosi Fidesz kormánya ugyanis jövő hét végén egy hétre (!) egyszerre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is” – írja Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-oldalán.

Karácsony felhívja a figyelmet: az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja. Az egyre nagyobb zaj- és légszennyezés mellett az idén a főpolgármester szerint teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás is bosszúságot okoz majd a közlekedőknek.

„A Városházán és a BKK-nál a munkatársaim hónapokig tervezik, hogy az elkerülhetetlen felújítások a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák, ezért a jövő hét végén, augusztus 15-én és 16-án lerövidítjük a programokat, és a budai rakpart állami lezárásával párhuzamosan a közúti forgalom használhatja a pesti rakpartot – addig legalább amíg a kormány le nem zárja azt is.

Levélben kértem Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat” – írja Karácsony.

