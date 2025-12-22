Karácsonyi vásárokat ellenőriztek: repültek a bírságok

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok vendéglátóhelyeket, aszalt gyümölcsöket, olajos magvakat, szaloncukrokat és héjas gyümölcsöket árusító karácsonyi vásárokat, piacokat, vásárcsarnokokat és boltokat ellenőriztek az adventi időszakban – közölte a hatóság az MTI-nek hétfőn megküldött közleményében.

A szaloncukroknál és olajos magvaknál minden tizedik ellenőrzött terméknél találtak valamilyen hiányosságot, egyebek közt a termék összetételére és származására vonatkozó tájékoztatási, valamint nyomonkövetési problémák merültek fel. A karácsonyi vásárok vendéglátóhelyeit is vizsgálta a hatóság, 6 egységnél ideiglenes bezárást vagy a tevékenység korlátozását kellett elrendelni higiéniai problémák miatt – összegezte a jelentés.

Az adventi ellenőrzések során csaknem 400 forgalmazó egységben megközelítőleg 1400 tétel lédig olajos magvat, szárított gyümölcsöt és szaloncukrot vizsgáltak meg abból a szempontból, hogy megfelelnek-e a forgalmazásra vonatkozó előírásoknak, és minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot. Leggyakrabban a termékek származására és összetételére vonatkozó fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, illetve több esetben nyomonkövetési problémákat is feltártak. Higiéniai és élelmiszer-biztonsági hiányosság csak alacsony arányban fordult elő, penészes, romlott vagy kártevővel szennyezett terméket csupán elvétve találtak a szakemberek – részletezte a beszámoló.

A hatóság szakemberei majdnem 1,6 millió forint bírságot szabtak ki, a további bírságok összege elérheti a 3 millió forintot is. A tapasztalatok szerint a legbiztonságosabb vásárlási helyszínek a rendszeresen ellenőrzött kiskereskedelmi egységek és csomagolásmentes boltok voltak. Az ideiglenes árusító helyeken és adventi vásárokban arányaiban több hiányosságot tártak fel.

Az NKFH akkreditált Élelmiszer és Vegyipari laboratóriuma mártott és töltött szaloncukrokat vizsgált, hogy kiszűrje a kereskedelmi forgalomban kapható, a fogyasztókat megtévesztő termékeket. A laboratóriumi vizsgálatok során a termékek címkéjén szereplő jelölések megfelelőségét ellenőrizte a hatóság a nettó tömeg, a bevonatarány, a zsírtartalom és a cukortartalom tekintetében. A megvizsgált 20 féle (12 féle mártott és 8 féle töltött) szaloncukor bevonataránya minden esetben meghaladta az előírt minimális mértéket.

Az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai emellett országosan vizsgálták a héjas gyümölcsök forgalmazását is, ahol mintegy 5 százalékos kifogásolási arányt állapítottak meg. A hiányosságok fele jelölési, fele nyomonkövetési problémákhoz kapcsolódott. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök 19 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összege összességében meghaladta a 2 millió forintot.

Ugyancsak vizsgálták a szakemberek a karácsonyi vásárok vendéglátó egységeit. A 176 ellenőrzés közül 6 esetben volt szükség a tevékenység korlátozására vagy a vendéglátó egység működésének ideiglenes felfüggesztésére, mivel az érintett egységekben nem voltak adottak a zöldségelőkészítés higiénikus feltételei.

Több vásár esetében problémát jelentett a vízellátás és a szennyvíz megfelelő kezelése is. Előfordult, hogy a helyszínen nem biztosítottak vízvételi lehetőséget, és a vállalkozások sem készültek fel erre. Nem állt rendelkezésre folyó meleg víz a kézmosáshoz, valamint a szennyvíz elvezetése nem zárt rendszerben történt. További hiányosságként a készételeket nem mindig tartották megfelelő hőmérsékleten, illetve az újramelegítés feltételei nem mindenhol voltak biztosítottak – közölte a hatóság.

Az ellenőrzések eredményeként eddig összesen 5,105 millió forint élelmiszer ellenőrzési és élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot szabtak ki.

A karácsonyi vásárok és a bevásárlóközpontok mellett az NKFH a Liszt Ferenc-repülőtéren, valamint a nagy népszerűségnek örvendő szórakozóhelyeken is folyamatos élelmiszer-biztonsági és higiéniai ellenőrzéseket végez a fogyasztók védelme érdekében, hogy az ünnepek biztonságban teljenek. A karácsonyi időszakban a hatóság mindenhol jelen van, hogy a vásárlók mindig megbízható és kifogástalan minőségű élelmiszerekhez jussanak – közölte az NKFH.

(MTI)