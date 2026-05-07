Karbantartás indul a Paksi Atomerőműben

A Paksi Atomerőmű középtávú karbantartási tervének megfelelően 2026. május 8-tól megkezdődik az 1. blokk 2026. évi karbantartása, amely a fűtőelemek üzemszerű cseréjével összekötött tervszerű karbantartási tevékenységeket foglalja magában – olvasható a közleményben.

A blokk leállítását, indítását és a fűtőelemcserével, karbantartással kapcsolatos összes tevékenységet az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) folyamatosan felügyeli.

A főjavítás ideje alatt az OAH által végzett hatósági felügyelet kiterjed a karbantartási és főjavítási tervekre, azok végrehajtására, valamint a karbantartási rendszer hatékonyságának ellenőrzésére. A folyamat végén az üzemeltetési feltételek és korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, miután az OAH kiadta az ehhez szükséges indítási engedélyt.

