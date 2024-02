Karsai Dániel is kegyelmi ügyben fordult Novák Katalinhoz, utódját is meg fogja keresni

Karsai Dániel alkotmányjogász a köztársasági elnöki kegyelem kérdéseivel foglalkozó Facebook-bejegyzésben írta le, hogy január elején megkereste Novák Katalin azóta éppen egy kegyelmi ügy kapcsán kirobbant botrányba belebukott köztársasági elnököt.

"Az én kezdeményezésem, mellyel Novák Katalinhoz fordultam, a következő volt. Azt javasoltam, hogy az (ex)köztársasági elnöki asszony nyilvánosan vállalja, hogy kegyelemben részesíti azokat, akik olyanoknak segítenek az eltávozásban, akik gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvednek és emiatt elviselhetetlen mértékű fizikai és mentális szenvedésnek vannak kitéve.

Hogy az elnöki kegyelmet még véletlenül se lehessen visszaélésszerűen alkalmazni, azt is javasoltam, hogy a köztársasági elnököt az ilyen kegyelmezési ügyekben egy bizottság segítse. A bizottság tagjai lennének orvosok, pszichiáter, büntetőjogi szakértő. A lista folytatható és finomítható. Ez a bizottság állást foglalna a köztársasági elnök számára, hogy valóban indokolt volt az öngyilkosságban való közreműködés az érintett személy szenvedésének megszüntetésére és arra az érintett akaratával egyezően került sor"

- írja Karsai, hozzátéve, hogy ezt a következő köztársasági elnöknek is fel fogja vetni.

Bejegyzésének másik részében az Orbán Viktor által kezdeményezett alkotmánymódosítást elemzi az alkotmányjogász.

"Elsőként tisztázzuk is, hogy mire és mire nem való az elnöki kegyelem. A köztársasági elnök kegyelemben részesíthet bárkit, aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, vagy akit már elítéltek. Rendkívül fontos leszögezni, hogy az elnöki kegyelem magáról a bűncselekményről nem büntetőjogi szempontból foglal állást. Hanem a bűncselekményen kívüli és azon túlmutató, a társadalom egésze vagy legalábbis túlnyomó része által osztott morális elvet érvényesít. Mely morális elv olyan súlyú, hogy ezekben a kivételes helyzetekben indokolja egy jogszerű büntetőeljárás vagy elítélés felülírását.

A köztársasági elnöki kegyelem nem korlátozható semmilyen bűncselekmény kapcsán. A legsötétebb gaztettet elkövető ember életében is felmerülhet olyan körülmény, ami indokolhatja az elnöki kegyelmet. Ilyen például egy halálos betegség legutolsó szakasza. Egy végstádiumú rákos beteg tölthesse élete utolsó egy hónapját családja körében. Ennyi mindenkinek jár az emberi méltóságból fakadóan. Ezzel lehet egyet nem érteni, de a felvetés legalábbis nem botrányos. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy az elnöki kegyelmet nem kötelező megadni. A köztársasági elnök külső szemlélő által akár teljesen indokoltnak tartott esetben is megtagadhatja a kegyelmet. "

Ezért aztán szerinte

" az Orbán Viktor által kezdeményezett Alaptörvény-módosítás a fentiek alapján alkotmányjogi szempontból hibás. Valószínűleg nem is teljesen átgondoltan született, nem egy valós és általános közjogi problémát kívánt megoldani. Hanem egy hatalmas, a kormányzat egészét érintő politikai botrány kommunikációs megoldása kívánt lenni. A fentieket nem megismételve, nem lehet egyes bűncselekmény-fajták korlátozásával megakadályozni az elnöki kegyelem visszaélésszerű alkalmazását. Ezt az Alaptörvény-módosítást nem szabad elfogadni "

- fogalmaz Karsai aki úgy véli, e helyett a kegyelmi eljárások nyilvánosságát kellene megteremteni, ez garantálhatná, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő ilyen "méltatlan" esetek.