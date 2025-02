Katás vállalkozó? Akkor most érdemes figyelnie

A Számlázz.hu ügyféllekérdezési számai arról tanúskodnak, hogy a katás vállalkozók 44 százaléka a könyvelőjével készítteti el a bevallását, 22 százalékuk pedig családtag, vagy más hozzáértő segítségével. A többiek önállóan birkóznak meg a feladattal. A katások többsége egyszerűen Excel-táblázatban vezeti a bevételi nyilvántartását, vagy ezt is a könyvelőre bízza. Mindössze 11 százalék használ valamilyen digitális megoldást, pedig a keretfigyelő, keretkövető, adózási teendőket támogató programok jelentősen megkönnyítik a vállalkozók életét.

A február 25-i dátumot érdemes komolyan venni. A határidő lejárta után a hatóságok hiánypótlásra szólítják fel azokat, akik nem tettek eleget adóbevallási kötelezettségüknek, utána pedig mulasztási bírságot is kivethetnek.

A katások száma 2022-ben még 261 ezer volt, majd 2022. szeptember 1-től, amikor megszűnt a kisadózó vállalkozások tételes adója (régi kata) – és ezzel az a lehetőség is, hogy vállalkozások számára állíthassanak ki számlát – ez a szám drasztikusan csökkent. Az érintettek jelentős többsége átalányadózó lett, vagy más adónemet választott, esetleg fel is hagyott a tevékenységével. Ezek a vállalkozások 2024. február és 2025. február között közel 4,5 millió számlát és nyugtát állítottak ki a Számlázz.hu segítségével. A kata a legegyszerűbb adminisztrációval és legkedvezőbb költséggel rendelkező adónem.

