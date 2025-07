Katasztrófát okozott a vihar, összeomlott a MÁV több vonala is

A cég közleményében számolt be.

Kapcsolódó cikk Megint bajban a MÁV: lecsapott a vihar, indulnak a pótlóbuszok A cég közleményében számolt be.

A korábbi közlemény után ismételten tájékoztatást adott ki a MÁV. Mint írták, vasútikatasztrófa-sújtotta területté nyilvánították a főváros, és a Balaton térségét, a helyreállítás holnapra is elhúzódik, így aki teheti, kedden Volán-busszal tervezze utazását vagy halassza azt későbbre.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!