Katonai menetoszlopok, intenzív hanghatás – ijesztő dolgok készülődnek Magyarországon

mfor.hu

De valójában aggodalomra semmi ok, csak gyakorolnak.

Szeptember 1-jén megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat, amely a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – írta szombati közleményben a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Kiemelték: a nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat végrehajtása kapcsán – csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt – fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján.

Az Adaptive Hussars keretében helikopterekkel végrehajtott kutató-mentő gyakorlatot tart szeptember 1-5. között a Mátra térségében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár – jelezték. Hozzátették: az „Air Wolf Hunting” fokozott hanghatással járó kiképzési repülésekre és harcászati foglalkozásokra Gyöngyös Pipis-hegy Repülőtér és a Mátra körzetében – Gyöngyös-Pásztó-Mátraszentistván-Parádsasvár-Recsk-Sirok-Egerszólát-Mátrafüred térségében – kerül sor hétfőn 10 és 17 óra között, kedden 9 és 18 óra között, szerdán 14 és 23 óra között, csütörtökön 14 és 23 óra között, pénteken 10 és 18 óra között.

A gyakorlat kapcsán fokozott közúti forgalomra – katonai menetoszlopra – kell számítani most vasárnap 6 és 10 óra között, valamint jövő szombaton 12 és 16 óra között a következő útvonalon: Szolnok MH KJ 86.heldd. – Szolnok 442. sz. főút – 4. sz. főút Budapest felé – Tószegi leágazás 402. sz. főút- 32. sz. főút Abonyi út – Nagy Sándor József út – 32. sz. főút Jászberény felé – Jászberény elkerülő – Jászárokszállás – Atkár – Gyöngyöshalász – 3. sz. főút Miskolc-Gyöngyös felé – Gyöngyös – 24. sz. főút Mátrafüred felé – Pipishegyi repülőtér.

A kiképzés ideje alatt helikopterek intenzív hanghatása várható a nappali és esetenként a késő esti órákban, valamint a gyakorlathoz kapcsolódóan fokozott közúti, illetve légijármű-forgalomra kell számítani.

Az Adaptive Hussars gyakorlathoz kapcsolódóan közúton végrehajtott eszközátcsoportosításokra kell számítani szeptember 2-tól 5-ig Hajdúhadház térségében.

További információ ezen az oldalon érhető el – áll a közleményben.

(MTI)

 

 

