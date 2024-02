Kegyelmi botrány: cikkeket tüntetnek el a kormányzat propagandistái, törölték Novák Katalin nevét, Magyar Péter a Shadl-ügyről is beszélt

A kormányzati kommunikációt felügyelő Rogán Antal és stábja töröltette a Fidesz-közeli médiában azokat a cikkeket, amikben beszámoltak K. Endre Facebook-posztjáról - írja saját forrásaira hivatkozva a Telex.

Egy, az államfői hivatalhoz közel álló forrás arról beszélt, hogy „Rogánék” meg sem próbálták védeni Novák Katalint, ezért is vetették le a cikkeket, amikben a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatójának bűntársaként, kényszerítésért elítélt K. Endre a saját szemszögéből írja le a történteket.

A poszt hamar körbefutott a kormányközeli médiabirodalom lapjain, ez érthető, hiszen K. arról ír benne, hogy ő lényegében koncepciós eljárás áldozata, semmi rosszat nem tett, így tehát az is érthető, hogy Novák Katalin elnöki kegyelemben részesítette. K. azt írja, „sötét középkort idéző boszorkányüldözést folytatnak a nekem kegyelmet adó Novák Katalin elnök asszony és ellenem, az inkvizíció szerepét pedig a média és zsákmányt kereső, haszonleső pártok töltik be a kegyelemre okot adó tények ismerete nélkül”, ezért is szánta rá magát, hogy összefoglalja a vele történteket.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor utasította Varga Juditot a kegyelem aláírására? Ezt kérdezi a Momentum a volt minisztertől. A Demokratikus Koalíció a kormánytól vár válaszokat a botránnyal kapcsolatban. Bayer Zsolt szerint Novák Katalinnak magyarázatot kell adnia.

Nem sokkal később azonban ezek a posztok egymás után tünedeztek el a kormányközeli sajtóból. A portál egyik forrása szerint valószínűleg azért, mert addigra már „kimérték a közhangulatot, és eldöntötték, hogy ebből lemondás lesz, aztán hagyjuk az egészet minél hamarabb magunk mögött”. Ha valóban ez volt a Fidesz terve, akkor K. Endre Novák Katalint és saját magát mosdató posztja csak fölöslegesen elnyújtja a botrányt, magyarázkodásnak tűnhet, további támadási felületet hagy, ezért is rendelkezhettek arról, hogy a fideszes média inkább ne terjessze.

Átalakult a Házaság hete oldala

Hétfőn a 444 arról írt, hogy a Házasság hete címú programsorozat oldaláról eltűnt a korábban még fővédnökként szereplő Novák Katalin neve.

Novák Katalin neve lekerült a Házasság hete programsorozat oldaláról. Fotó: Novák Katalin köztársasági elnök lemondó nyilatkozata közben a Sándor-palotában 2024. február 10-én. Fotó: MTI/Sándor-palota

A Telex szerint már a lemondás előtt, február 9-én levették. Ezt megelőzően a következő szöveg szerepelt az oldalon:

„A Házasság Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István.” Mostanra a honlap új designt kapott.

A Schadl-ügy is előkerült

Magyar Péter - a kegyelmi botrány miatt tisztségeiről lemondó - Varga Judit egykori igazságügyminiszter volt férje a Facebookon a Schadl-ügyről is megosztott infromációkat.

Kapcsolódó cikk Újabb szint a NER-háborúban: Rogán Antalnak mennie kellene Varga Judit volt férje, Magyar Péter szerint Orbán Viktor távozásáról is beszélt a „volt férj”, aki kiborította a bilit.

Azt írta, hogy Varga Judit kezdeményezte Völner Pál leváltását a Schadl-ügy előtt, de a miniszterelnök nem engedte, így Völner a helyén maradhatott."

Balog Zoltán győzködte Novák Katalint

A Direkt36 oknyomózó pedig írról írt a Telexen publikált cikkében, hogy Novák Katalin nyilvánosan nem osztott meg részleteket a lemondásához vezető kegyelmi döntésről, fideszes és kormányzati körökből kiszivárgott információk alapján elkezdett tisztázódni a kép. Több egymástól független kormányzati, illetve az államfői hivatalhoz közel álló forrás azt állította, hogy a kegyelmi ügyben fontos szerepet játszott Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház vezetője, korábbi miniszter, Novák tanácsadója és régi mentora.

Az Orbán-kormány egy volt magas rangú tisztviselője azt mondta, hogy Novák környezetéből úgy értesült, hogy Balog volt az, aki arra biztatta a köztársasági elnököt, hogy K. Endrének kegyelmet adjon. Egy Novákhoz régóta közel álló forrás megerősítette ezt, hozzátéve, hogy amikor a botrány kitört és mind Novák munkatársai, mind Orbán Viktor csapata magyarázatot kért Balogtól, akkor ő azzal védekezett, hogy ez nem az ő személyes döntése volt, hanem a református egyház vezetésében többen szerették volna elérni, hogy a családilag jó református kapcsolatokkal rendelkező K. Endre kegyelmet kapjon.