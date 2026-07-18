Képeken a Duna extrém alacsony vízállása

A súlyos szárazság miatt rendkívül alacsony vízállás alakult ki a Dunán. A budapestiek tömegesen lepik el a Margit-sziget déli csücskét, mivel a szigetcsúcsra olyan hosszan ki lehet sétálni, amire utoljára 2018-ban volt példa – számol be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Száraz lábban ki lehet sétálni a Duna közepére lefotózni a Parlamentet

Fotó: Klasszis Média

A meteorológusok szerint egyelőre nem is várható, hogy megemelkedne a Duna extrém alacsony vízszintje, ehhez ugyanis sok csapadékra lenne szükség a folyó vízgyűjtő területein, az a kevés, ami hullik, viszont el is párolog a nyári hőségben.

A Margit híd középső pillére már a szárazföldön áll, több tíz méterre a kilátszó szigetcsúcson belül

Fotó: Klasszis Média